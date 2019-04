Eredivisie-clubs spelen in op besluit KNVB en plannen oefenduel in

AZ speelt tussen de voorlaatste en laatste speelronde van de Eredivisie een oefenwedstrijd tegen De Graafschap, zo bevestigt John van den Brom vrijdag. De Alkmaarders spelen daarmee in op het besluit van de KNVB om het speelschema op de schop te gooien om Ajax, dat nog actief is in de Champions League, zo tegemoet te komen.

Donderdag maakte de voetbalbond bekend dat het programma van zondag 28 april naar woensdag 15 mei verhuist en daarmee tevens de laatste en 34e speelronde wordt. "Door deze verplaatsing zit er straks een gat van negentien dagen tussen AZ - Heracles en AZ – PSV. Het heeft dus zeker consequenties voor onze planning. Om in het ritme te blijven, plannen we een oefenwedstrijd tegen De Graafschap in", vertelt Van den Brom op de clubsite van AZ.

De oefenmeester van de Alkmaarders is in principe geen tegenstander van het voornemen van de KNVB om het speelschema op de schop te gooien "Het hoofddoel van de verplaatsing is duidelijk: Ajax optimaal laten voorbereiden op de halve finale van de Champions League. Ik vind dat we dat als clubs moeten ondersteunen", betoogt hij.

AZ speelt zaterdagavond de belangrijke uitwedstrijd tegen Feyenoord in de strijd om plaats drie; het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt momenteel vier punten in het voordeel van Feyenoord. Myron Boadu maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie van AZ, nadat hij sinds medio september uit de roulatie was met een zware enkelblessure. Van den Brom is blij voor de achttienjarige spits. "Hij heeft weer een goede trainingsweek achter de rug. Geweldig voor hem. En dat uitgerekend tegen de ploeg waartegen hij uitviel met een enkelblessure."