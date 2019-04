Onherkenbaar PSG lijdt ook in derde kampioensduel gezichtsverlies

Paris Saint-Germain is er ook woensdagavond niet in geslaagd om de achtste landstitel uit de clubgeschiedenis op te eisen. Na de eerdere misstappen in de kampioenswedstrijden tegen RC Strasbourg (2-2) en Lille (5-1) leed het team van Thomas Tuchel een 3-2 nederlaag tegen FC Nantes. Tuchel miste acht spelers door blessures en/of schorsingen en wijzigde zijn elftal ook nog eens op zes plaatsen ten opzichte van de fikse nederlaag in Lille. Kylian Mbappé zat om onduidelijke redenen niet bij de wedstrijdselectie van de Parijzenaars.

Het onsamenhangende elftal van PSG zorgde in de openingsfase weliswaar al snel voor gevaar, maar had niet de intensiteit die nodig was om een degradatiekandidaat als Nantes te bestrijden. Een heerlijke knal van Daniel Alves in de negentiende minuut leek PSG aanvankelijk op de goede weg te helpen: hij kreeg de bal van Leandro Paredes en schoot het leer met rechts van grote afstand in de linkerbovenhoek achter de kansloze Maxime Dupé.

De voorsprong van PSG was van korte duur en wederom maakte het team van Tuchel bij dode spelmomenten een zwakke indruk, net als afgelopen weekeinde tegen Lille. Diego Carlos kopte drie minuten later uit een corner de gelijkmaker achter Gianluigi Buffon en vlak voor rust moest de Italiaan opnieuw de bal uit het net halen. Thilo Kehrer liet zich veel te makkelijk aftroeven door Kalifa Coulibaly, waarna het leer via Samuel Moutoussamy uiteindelijk door Majeed Waris werd binnengetikt.

Nantes gooide het duel zeven minuten na rust in het slot en wederom zakte de PSG-defensie door de ondergrens. Na weer een corner van Vincent Rongier vanaf links kon Diego Carlos tussen vier man in de bal over de doellijn heenfrommelen: 3-1. De nederlaag had nog hoger kunnen uitvallen, maar Coulibaly miste een dot van een kans en Buffon stond niet toe dat een inzet van Waris de 4-1 betekende. Op aangeven van Colin Dagba maakte Metehan Güclü in de slotfase de 3-2, maar tot meer was PSG niet in staat. Met nog zes speeldagen te gaan heeft PSG nog altijd zeventien punten meer dan Lille.