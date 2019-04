De revanche van de Europees kampioen van 2012 in de Eerste Divisie

Tijdens het gesprek met Voetbalzone dwalen de gedachten van Nick Olij even af naar 16 mei 2012. Op die dag greep Oranje Onder-17 in Stožicestadion in Ljubljana de Europese titel ten koste van Duitsland, waar onder meer Niklas Süle, Leon Goretzka en Timo Werner in de basiself stonden. “Niet normaal, hè. Goretzka scoorde nog tegen mij in de finale”, glimlacht Olij. Waar enkele hoofdrolspelers van die eindstrijd reeds in de Europese top spelen, moest de 23-jarige sluitpost de afgelopen jaren het nodige geduld betrachten. Na een sterk seizoen in dienst van TOP Oss, hoopt Olij komende zomer een stap hogerop te kunnen zetten.

Door Chris Meijer

Na zeven jaar voor AZ te hebben gespeeld, realiseerde Olij zich afgelopen zomer dat zijn situatie in sportief opzicht betrekkelijk uitzichtloos leek te worden. Hij kreeg te horen dat Rody de Boer overgenomen werd van Telstar en in principe de vaste doelman van Jong AZ zou worden. Door de aangescherpte leeftijdsregels voor beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie mocht hij sowieso niet langer in actie komen in het tweede elftal. Doordat De Boer ook boven hem zou staan in de pikorde, lag voor Olij in zijn laatste contractjaar bij AZ een rol als derde doelman in het verschiet. “Dus toen kwam ik voor de keuze te staan: blijf ik derde keeper of ga ik naar een andere club?”, zo herinnert de doelman zich. Uiteindelijk diende zich met een huurperiode bij TOP Oss een uitweg aan. “Ik had een goed gesprek vooraf met de trainer, de keeperstrainer en de algemeen directeur, waardoor ik hier al met een fijn gevoel kwam. Als je dan het vertrouwen dat je van hen krijgt kan terugbetalen, dan heb je elkaar gewoon goed gedaan.”

Een onderonsje met voormalig ploeggenoot Ferdy Druijff tijdens de wedstrijd tussen Jong AZ en TOP Oss (1-3).

Toch was de keuze voor Olij niet zo vanzelfsprekend. “Stel dat ik nu een belabberd seizoen had gehad, wat moet je dan? Het had zo kunnen zijn dat ik hier op de bank zou belanden, terwijl mijn contract bij AZ afloopt. Hoe ziet je toekomst er dan uit? Dat zijn de overwegingen die ik eerst heb gemaakt met het thuisfront”, legt hij uit. Een gesprek met trainer Klaas Wels, keeperstrainer Wim Ribbens en algemeen directeur Peter Bijvelds gaf Olij het vertrouwen om voor TOP Oss te kiezen. “Ik had deze stap absoluut nodig om de volgende fase in mijn carrière te bereiken. Soms moet je een stap opzij zetten om weer vooruit te kunnen komen. Dat meen ik serieus. Ik heb zeven jaar bij AZ gespeeld, daarin had iedere week hetzelfde ritme: naar de club, trainen en naar huis toe. Zaterdag spelen en zondag bij het eerste kijken. Al die jaren was dat hetzelfde. Op gegeven moment krijg je de kans om naar een andere club te gaan, om je daar door te ontwikkelen en om te kijken hoe het daar is. Je kan veel meer bereiken als je een keer uit je comfortzone stapt en niet altijd in je vertrouwde omgeving blijft.”

Eerste doelman

Olij signaleert een duidelijk verschil tussen TOP Oss en Jong AZ, voor wie hij vorig seizoen 35 wedstrijden in de Eerste Divisie keepte. “Met alle respect, maar je speelt hier voor iets. Met een club als TOP Oss de play-offs halen, is fantastisch. Als Jong AZ hoog eindigt, is het leuk, maar uiteindelijk kunnen ze toch niet promoveren. De toeschouwers komen opdagen tijdens thuis- en uitwedstrijden, er hangt gewoon sfeer in het stadion en dat maakt een verschil. Daarnaast kan je bij een beloftenteam niet bouwen aan een elftal, doordat de trainer vanuit het eerste bepaalt wie er op vrijdag- of maandagavond spelen.” Vanaf het eerste moment was Olij in Oss de eerste doelman, voor Ronald Koeman junior en Jonathan Waterberg. De geboren Haarlemmer merkt dat het feit dat hij eerste keuze is een positieve uitwerking heeft gehad op zijn ontwikkeling en dat hij meer volwassen is geworden. “Bij AZ draaide het niet om mij, maar om Marco Bizot. Hij moest aan het einde van de week presteren. Bij TOP Oss draaide alles wél om mij, waardoor ik me veel beter voelde in het elftal. Ik had het gevoel dat ik klaar was voor de stap naar een eerste elftal, honderd procent. Ik trainde dagelijks op hoog niveau bij AZ en ik weet dat ik goed kan keepen. Als ik met een vast elftal kan werken en belangrijk kan zijn voor het team, dan groei ik daarin. Daar komt ook veel meer druk bij kijken, omdat je jezelf wil bewijzen.”

De opstelling van Oranje Onder-17 voorafgaand aan de EK-finale van 2012 tegen Duitsland, die na strafschoppen gewonnen werd. Duitsland speelde in de volgende opstelling: Schnitzler; Itter, Süle, Sarr, Dudziak; Goretzka, Meyer, Brandenburger; Dittgen, Werner, Brandt.

Dat Olij in Alkmaar nooit een vaste plaats onder de lat wist te veroveren, voelt ergens als een teleurstelling. AZ haalde hem in 2011 weg bij de Koninklijke HFC en in zijn eerste jaar bij de Alkaarders schopte hij het direct tot Oranje Onder-17, wat uiteindelijk resulteerde in deelname aan het gewonnen EK van 2012. “Als je dat soort ervaringen hebt op jonge leeftijd, word je toch een beetje ongeduldig. Om je heen zie je dat al die jongens al in een eerste elftal spelen”, beaamt Olij. Bij AZ zat hij in 2014 op negentienjarige leeftijd voor het eerst op de bank bij de hoofdmacht, terwijl hij zijn wedstrijden in het beloftenteam speelde. Op 14 december 2016 maakte Olij zijn debuut in het eerste elftal van AZ in de bekerwedstrijd tegen ASWH (2-0), toen hij de voorkeur kreeg boven Sergio Rochet. De doelman was ondertussen met Jong AZ aan een sterk seizoen bezig in de Tweede Divisie en werd kort daarvoor in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. Langzaam maar zeker kreeg Olij het idee dat zich een gouden kans aandiende om een vaste plaats onder de lat bij AZ te veroveren, maar door dat idee ging in januari 2017 vlak voor het verstrijken van de transferdeadline een streep.

Tim Krul

AZ verraste met het aantrekken van Tim Krul, die gehuurd werd van Newcastle United. “Tja, toen was het over. De enige kans was weg. Je bent jong en gretig, dus als de kans dan uitblijft, ga je een beetje twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Ze zaten dat jaar nog in de Europa League en speelden nog voor de KNVB Beker, dus wat dat betreft begrijp ik ook wel dat ze niet een jonge keeper voor de leeuwen hebben gegooid.” Zodoende verlaat Olij AZ komende zomer met slechts één officiële wedstrijd in de hoofdmacht achter zijn naam. Het contract van de doelman in Alkmaar loopt af en AZ heeft de optie in die verbintenis niet gelicht. “Voor mijn gevoel heb ik er altijd dicht tegenaan gezeten, alleen de kans kwam telkens niet. Nouja, dat is iets waar je mee moet leren leven. De teleurstellingen maken je wel weer groter, vind ik. Het is mijn droom geweest om bij AZ te debuteren en dat is geweldig geweest, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar als er verder geen kans komt, moet je toch een keer door. Je kan bij de pakken gaan neerzitten of doorpakken, kijken of er ergens anders wat mogelijk is. Dan blijkt dat er ook andere clubs in Nederland zijn dan AZ.”

Olij en Thomas Ouwejan na afloop van het enige duel van de doelman in de hoofdmacht van AZ, in de KNVB Beker tegen ASWH (2-0).

“Ik heb dit absoluut niet als stap achteruit ervaren. Het is echt niet erg. De keepers die nu in hetzelfde schuitje zitten als ik zat, moeten zich daar echt niet druk over maken”, benadrukt Olij. Hij keepte uiteindelijk 32 wedstrijden voor TOP Oss, voordat hij eind maart een breuk in de onderarm opliep en mogelijk in de play-offs pas weer in actie komt. Ondanks dat de doelman nu even uit de roulatie is, zien zijn cijfers er met 35 tegendoelpunten en 11 clean sheets betrekkelijk goed uit. “Volgens mij heb je dan een prima seizoen achter de rug, ik heb voor mijn gevoel constant gepresteerd”, zo klinkt het stellig. “Na zo'n seizoen ga ik niet meer zomaar ergens op de bank zitten. Ik zou het niet erg vinden om naar een club te gaan waar ik voor de positie van eerste doelman moet strijden. Maar ik heb geen zin om ergens naartoe te gaan waar ik van tevoren al weet dat ik tweede keeper word. TOP Oss heeft me de kans gegeven om mezelf te bewijzen en daar ben ik ze dankbaar voor, maar wellicht zit er een volgende stap in. Of dat nu top Keuken Kampioen Divisie is of misschien de Eredivisie, dat weet je niet. Het is een kwestie van de kans krijgen en het dan laten zien.”