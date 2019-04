Gullit kritisch na ‘enorme fout’: ‘Daar snap ik niets van, zo win je nooit’

Manchester United leek, door de 1-0 nederlaag die vorige week op Old Trafford werd geleden tegen Barcelona, nog uitzicht te hebben op het bereiken van de halve finales van de Champions League. The Red Devils kwamen er dinsdagavond in het Camp Nou echter niet aan te pas en dropen uiteindelijk af met een 3-0 nederlaag. Volgens Ruud Gullit heeft Ole Gunnar Solskjaer de return in Spanje helemaal verkeerd aangepakt.

“Ik denk dat Manchester United op tactisch gebied een fout heeft gemaakt. Ik snap dat als je thuis speelt, je meer doelpunten wil maken en avontuurlijker wil spelen. Dat hebben ze in de heenwedstrijd echter niet gedaan. Die wedstrijd slaagde half vanwege dat eigen doelpunt (de enige goal in Manchester werd gemaakt door Luke Shaw, red.)”, analyseerde hij na afloop bij BT Sport.

“Lionel Messi had in die wedstrijd geen schot op doel, maar nu wilden ze in het Camp Nou opeens aanvallen. Daar snap ik niets van, op die manier ga je nooit winnen. Het is heel moeilijk om op die manier op dat veld te spelen. Dat kan je vragen aan Liverpool en Chelsea, zij hebben dat gedaan. Je kan het ook aan Atlético Madrid vragen. Je gaat daar niet aanvallen en dat hebben ze toch gedaan. Ik denk dat dat een enorme fout was.”

Jesse Lingard moest na de wedstrijd ook toegeven dat zijn ploeg te kort was gekomen: “Je mag geen fouten maken in dit soort wedstrijden. We domineerden het eerste kwartier, kregen kansen en de wedstrijd had er in die periode heel anders uit kunnen zien. Messi speelde vanavond op zijn best, hij is een van de beste spelers van de wereld. Het enige dat we nu kunnen doen is verdergaan, er zit een belangrijke week aan te komen.” Manchester United neemt het zondag op tegen Everton, terwijl woensdag de stadsderby tegen Manchester City op het programma staat en Chelsea volgende week zondag op bezoek komt op Old Trafford.