Juventus - Ajax: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Voor Ajax wacht dinsdagavond de return van de kwartfinale van de Champions League, in Turijn tegen Juventus. De heenwedstrijd in Amsterdam eindigde vorige week door doelpunten van Cristiano Ronaldo en David Neres in een 1-1 gelijkspel. Op voorhand lijkt la Vecchia Signora daardoor de beste papieren te hebben om de halve finale van het miljardenbal te bereiken.

Blessures en schorsingen Ajax en Juventus

De schrik sloeg zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen Excelsior (6-2 zege) even toe toen Frenkie de Jong zich na 28 minuten met een hamstringblessure moest laten vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder is ‘gewoon’ met de Amsterdammers meegereisd naar Turijn en trainde maandagavond zonder problemen mee, maar trainer Erik ten Hag hield op de persconferentie in aanloop naar het treffen in het Allianz Stadium nog een slag om de arm. “We zullen van uur tot uur moeten bekijken of hij fit genoeg is om morgen te starten. De training is daar niet doorslaggevend bij, want we zullen niet zo intensief gaan trainen. De speler moet daar zelf een keuze in maken, want ik kan niet weten wat hij voelt. Uiteindelijk bepaal ik of hij wordt opgesteld. Hij is positief gestemd. Wij staan er positief in.”

Iemand die er in Turijn in ieder geval niet bij is, is Nicolás Tagliafico. De Argentijnse vleugelverdediger ontving in de heenwedstrijd een gele kaart en is daardoor geschorst voor de return. Tagliafico is overigens wel met Ajax meegereisd naar Turijn, om het normale trainingsprogramma te kunnen blijven volgen. Los van de langdurig geblesseerden Hassane Bandé en Carel Eiting beschikt Ten Hag verder over een fitte selectie. Noussair Mazraoui is terug van een schorsing, terwijl Matthijs de Ligt, De Jong, Lasse Schöne, Daley Blind, Donny van de Beek en Hakim Ziyech bij een gele kaart geschorst zijn voor een eventuele halve finale.

Bij Juventus zijn er meer blessureproblemen. Zo is Giorgio Chiellini, die de heenwedstrijd al moest missen, nog steeds geblesseerd. Ook Mario Mandzukic is niet inzetbaar voor trainer Massmiliano Allegri, daar de Kroatische aanvaller knieproblemen heeft. Vooraf waren er ook zorgen over Daniele Rugani, Blaise Matuidi en Douglas Costa, maar zij zijn wel gewoon in de wedstrijdselectie opgenomen. “Hij is helaas niet helemaal fit. Ik bepaal morgen of hij op de bank kan zitten. In dat geval zou hij een halfuur kunnen invallen en dat kan heel belangrijk zijn”, zo zei Allegri op de persconferentie over Douglas Costa, geciteerd door Voetbal International. Andrea Barzagli en Emre Can zijn ook beschikbaar voor de return, terwijl reservedoelman Mattia Perin, Juan Cuadrado en Martin Cácares ontbreken. Matuidi en Federico Bernardeschi staan op scherp aan de zijde van Juventus en zijn bij een gele kaart geschorst voor de eventuele volgende fase van de Champions League.

Vermoedelijke opstellingen

Door de schorsing van Tagliafico kan Ten Hag andermaal niet zijn vaste defensie in het veld brengen. Mazraoui keert terug in de basiself en speelt volgens het Algemeen Dagblad als linksback. Joël Veltman speelt dan net als in de heenwedstrijd als rechtsback, terwijl het centrum van de verdediging gevormd wordt door De Ligt en Blind. Een andere optie is dat Blind als linkerverdediger speelt, Mazraoui op de rechtsbackpositie wordt geposteerd en Veltman met De Ligt het hart van de defensie vormt. De rest van het elftal zal er, tenzij De Jong toch niet fit genoeg blijkt om te kunnen starten, hetzelfde uitzien als in de heenwedstrijd.

Bij Juventus ontbreekt Chiellini nog steeds, waardoor Leonardo Bonucci met Rugani hoogstwaarschijnlijk het centrum van de defensie zal vormen. Volgens La Gazzetta dello Sport keert Can terug in het elftal, wat ten koste gaat van Rodrigo Bentancur. De plaats van de geblesseerde Mandzukic wordt volgens de Italiaanse media overgenomen door Paulo Dybala, die in Amsterdam als invaller in het veld kwam. Ook jongeling Moise Kean is nog een optie voor Allegri, zo vertelde hij maandag op de persconferentie. “Nu Mario er niet bij is, heb ik nog heel even de tijd om te beslissen of ik kies voor Dybala, Moise Kean of dat we zonder pure spits gaan spelen.”

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

Vermoedelijke opstelling Juventus: Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Sandro; Can, Matuidi, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Statistieken Ajax - Juventus

O Juventus verloor niet één van de laatste tien officiële wedstrijden tegen Ajax. Dat is een evenaring van de beste, huidige, reeks van een club tegen een specifieke tegenstander in Europa; Bayern München leed ook geen nederlaag in de laatste tien duels met Benfica.

O Na een reeks van zeven nederlagen in acht uitwedstrijden tegen een Italiaanse tegenstander heeft Ajax niet één van de laatste vier dergelijke duels verloren: twee zeges, twee remises.

O Juventus wil voor de derde keer in de laatste vijf seizoenen de halve finales van de Champions League bereiken. In 2014/15 en 2016/17 schaarde de club uit Turijn zich tevens bij de laatste vier van het toernooi.

O Ajax hoopt voor het eerst sinds 1996/97 de halve finales van de Champions League te bereiken. Het zou de eerste keer sinds 2004/05 zijn dat Nederland een vertegenwoordiger bij de laatste vier heeft; toentertijd was dat PSV.

O Juventus remiseerde in Amsterdam pas voor de derde keer in een eerste duel van de knock out-fase van de Champions League buitenshuis. Dat was geen probleem in de kwartfinales tegen Rosenborg BK in 1996/97, maar wel in de halve finale van 1998/99 tegen Manchester United. Na de 1-1 op Old Trafford wonnen de Engelsen met 2-3 in Turijn.

O Ajax werd uitgeschakeld in twee van de drie voorgaande keren dat men het eerste duel in de knock out-fase van de Champions League in eigen huis moest spelen. Het meest recent was de eliminatie door Internazionale in de achtste finales van 2005/06.

O Juventus verloor twee van de laatste vijf thuisduels in de Champions League: drie zeges. Dat zijn evenveel nederlagen voor la Vecchia Signora als in de voorgaande 45 duels in Turijn in deze competitie: 28 zeges, 15 remises.

O Ajax won elk van de laatste twee uitwedstrijden in de Champions League, bij AEK Athene (0-2) en Real Madrid (1-4). De laatste keer dat men buitenshuis méér opeenvolgende duels in het toernooi won, was tussen november 1995 en maart 1997: zeven.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Juventus en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Allianz Stadium. De return van de kwartfinale van de Champions League wordt live uitgezonden op het open kanaal. Op Veronica begint om 20.30 uur de uitgebreide voorbeschouwing. De wedstrijd wordt ook uitgezonden op Ziggo Sport, op het kanaal Ziggo Sport Voetbal. Op kanaal veertien zendt de betaalzender de wedstrijd tussen Barcelona en Manchester United uit.