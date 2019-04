Steun voor Ajax vanuit Sevilla: ‘Ik heb nog dagelijks contact met de jongens’

Maximilian Wöber maakte in de eerste seizoenshelft nog deel uit van de selectie van Ajax, maar is inmiddels overgestapt naar Sevilla. De Oostenrijk volgt de verrichtingen van zijn voormalige werkgever echter nog altijd op de voet en zal dinsdag ook aandachtig toeschouwer zijn als de Amsterdammers het in de return van de kwartfinales van de Champions League opnemen tegen Juventus.

“Ik ben ontzettend trots op de resultaten van Ajax tot zover. Ik heb nog dagelijks contact met de jongens en hoop dan ook dat ze geheel terecht de competitie gaan winnen. En het zou fantastisch zijn als ze Juventus ook weten te verslaan dinsdag”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Ajax en Juventus kwamen vorige week tot een 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de formatie van trainer Erik ten Hag tenminste één keer zal moeten scoren in Turijn.

“Ze hebben zeker een kans als het team weer het niveau haalt zoals tegen Madrid. Ik heb sommigen van hen nog gesproken de laatste dagen, maar wens ze vanuit Sevilla nogmaals heel veel succes”, gaat Wöber verder. De 21-jarige verdediger stond na zijn verhuizing naar Andalusië zeven keer in de basis bij los Rojiblancos, maar komt voorlopig niet meer in actie. Hij raakte namelijk geblesseerd aan zijn knie en onderging onlangs een operatie aan het gewricht.

“Ik ben ontzettend blij dat dat we het zo goed doen de laatste wedstrijden. Kwalificatie voor de Champions League is heel belangrijk voor de club en mezelf. Ik voel me fantastisch bij deze club.” Wöber hoopt dan ook over een paar maanden weer fit te zijn om de voorbereiding op het aankomende seizoen mee te maken, zodat hij dan weer van waarde kan zijn voor de Spanjaarden: “De club is veel met me bezig en geven dan ook aan dat ik belangrijk ben voor het team als basisspeler.”