‘Dickhead’ verraste Kevin De Bruyne: ‘Ik dacht: wat klopt er hier niet?’

Kevin De Bruyne koestert de vriendschap met Raheem Sterling. De middenvelder van Manchester City deelt maandag uitgebreid zijn zielenroerselen bij The Players' Tribune en merkt onder meer op dat hij in eerste instantie een slecht beeld van Sterling had. "Ik zal een geheim verklappen: voor ik naar Manchester City ging, wist ik niet wat ik van Sterling moest denken."

"Ik had hem nog nooit ontmoet. En door alles wat ik las in de Engelse media, dacht ik dat hij een compleet ander karakter zou hebben. Dat dacht ik, maar... Ik dacht echt niet dat hij een bad guy was. Maar de tabloids claimden altijd dat hij arrogant was. Dus ik dacht dat hij wel, zoals de Engelsen zeggen, een beetje een dickhead was.”

De Bruyne geeft echter aan dat hij tegenwoordig een erg sterke connectie heeft met Sterling. Volgens de Engelse media was de Belg in eerste instantie een Chelsea reject, terwijl Sterling Liverpool verliet voor het geld. “Dat heeft invloed op de wijze waarop je over iemand denkt. Je kan er niets aan doen. Toen ik naar City kwam en ik Raheem ontmoette, dacht ik: wacht, dit is gewoon een chille gast?! Wat klopt er hier niet?”

“Ik heb niet veel vrienden binnen en buiten het voetbal”, vervolgt De Bruyne. “Het kost veel tijd om me kwetsbaar op te stellen. Maar in de loop der tijd werd ik erg close met Raheem. Ik heb te maken met een slim en oprecht persoon. De tabloids kunnen niet verder van de waarheid afzitten. De waarheid is dat Raheem een van de aardigste en meest bescheiden gasten is die ik ooit heb ontmoet in de voetballerij.”