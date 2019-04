Onvrede in Venlo: ‘Ik vind mezelf beter en vind dat ik hoor te spelen’

Ralf Seuntjens is niet te spreken over zijn reserverol bij VVV-Venlo. Na het gelijkspel bij Fortuna Sittard (1-1) liet de middenvelder annex aanvaller van de Limburgers zich uit over zijn plaats op de bank en de teleurstelling droop van zijn gezicht af. Seuntjens kon niet veel met de opmerking dat de spelers fit zijn en dat de concurrentie daardoor is toegenomen.

“Ik vind mezelf beter, dus vind ik ook dat ik hoor te spelen.”

“En zeker op een aanvallende positie”, benadrukte Seuntjens in gesprek met FOX Sports. Het contract van de 29-jarige middenvelder annex aanvaller in Venlo loopt af. Meerdere gesprekken hebben niet tot een nieuwe verbintenis geleid en dus vertrekt hij aan het einde van het seizoen. Hij sprak met Maurice Steijn over de ontstane situatie. “Als ik op de bank blijf, is het natuurlijk nooit helemaal goed.”

"Ik kan er veel van zeggen, maar de laatste wedstrijden word ik op andere posities gebruikt en daar ben ik slachtoffer van geworden, vind ik”, vervolgde Seuntjes, die na ruim een uur spelen in het veld kwam. “Uiteindelijk bepaalt de trainer altijd en moet je ermee dealen. Hier word je natuurlijk niet vrolijk van.” Seuntjens, die door de aanhang ook wel Seun of God wordt genoemd, speelt al sinds 2015 in De Koel. Hij was 48 keer trefzeker voor VVV.

“Ik moet mezelf in de kijker spelen”, verwijst Seuntjens naar de toekomst. “Tenminste, ik heb nou zo veel wedstrijden gespeeld. Ik vind dat iedereen nu wel moeten weten wat ik kan. We zullen het zien en we wachten af.”