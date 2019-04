Frank de Boer boekt eindelijk eerste zege met Atlanta in Major League Soccer

Frank de Boer heeft zijn eerste competitiezege met Atlanta United in de Major League Soccer te pakken. Het uitduel met New England Revolution, de vijfde competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, eindigde zaterdagavond lokale tijd in 0-2 voor de regerend landskampioen van de Verenigde Staten. Atlanta maakt nu een kleine sprong op de ranglijst.

De Boer keek goedkeurend toe hoe Atlanta de wedstrijd in het Gillette Stadium van begin tot eind controleerde en ook de meeste en gevaarlijkste kansen creëerde. Ezequiel Barco, die na een kwartier spelen in het veld was gekomen voor de geblesseerde Eric Remedi, scoorde twee keer voor de bezoekers.

Na een goede actie van Tito Villalba aan de linkerkant maakte de Argentijn veertien minuten na zijn entree zijn tweede van het seizoen: 0-1. Vier minuten na rust leidde dezelfde wisselwerking tot een tweede doelpunt. Barco ontving de bal van Villalba en schoot de bal heerlijk in de bovenhoek achter Cody Cropper.

Atlanta klimt dankzij de zege van de laatste (twaalfde) plek naar de negende positie in de Eastern Conference en heeft nu vijf punten uit vijf wedstrijden. De ploeg van De Boer speelt volgende week in het eigen Mercedes-Benz Stadium tegen FC Dallas.