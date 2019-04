Jörgensen dupeert Feyenoord met rode kaart en mist cruciale wedstrijd

Nicolai Jörgensen heeft Feyenoord zaterdagavond gedupeerd in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Deense aanvaller trapte na ruim een uur voetballen in De Kuip opzichtig na jegens tegenstander Tim Breukers en werd uiteindelijk met een directe rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Jochem Kamphuis. Hij zal daardoor geschorst zijn voor de wedstrijd van volgende week tegen AZ.

Nadat Jörgensen in het strafschopgebied van Heracles op reglementair wijze was gestuit door Breukers, zocht de aanvalsleider van Feyenoord de verdediger van Heracles op. Jörgensen trapte overduidelijk na, maar kwam in eerste instantie goed weg, doordat het voorval niet was waargenomen door Kamphuis.

De arbiter werd echter naar de zijlijn geroepen door de videoscheidsrechter (VAR) en kon vervolgens niet anders dan Jörgensen de rode kaart tonen. Op het moment van de rode kaart hielden beide teams elkaar overigens in evenwicht: na de openingstreffer van Steven Berghuis was Heracles langszij gekomen door een doelpunt kort na rust van Jesper Drost.

?? | Nicolai Jørgensen krijgt een rode kaart voor natrappen bij Tim Breukers.@Feyenoord moet verder met tien man.#feyherhttps://t.co/R2p4mJLJF9 pic.twitter.com/dytZK8YOAT — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 april 2019