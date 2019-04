Hasselbaink haalt uit naar ‘hypocriete’ Carragher: ‘Daar heb ik me aan geërgerd’

Chelsea moet komende zomer vrezen voor het vertrek van Callum Hudson-Odoi en Eden Hazard. Jamie Carragher zei onlangs dat Hudson-Odoi een nieuw contract bij the Blues moet weigeren om elders aan spelen toe te komen, terwijl de oud-verdediger van mening is dat Hazard toe is aan een volgende stap. Jimmy Floyd Hasselbaink vindt het ‘hypocriet’ dat Carragher er op deze manier tegenaan kijkt.

“Ik heb de uitspraken van Carragher gehoord, hij zei dat Hudson-Odoi geen nieuw contract moet tekenen en dat Hazard te goed is voor Chelsea. Daar heb ik me aan geërgerd, omdat ik dit vrij hypocriet vind. Carragher had namelijk niet dezelfde mening toen Luis Suárez en Philippe Coutinho naar Barcelona wilden en Raheem Sterling een transfer naar Manchester City probeerde te forceren”, zegt Hasselbaink in gesprek met bwin.

“Hudson-Odoi is een door Chelsea opgeleid talent en hij zal nergens zo geliefd zijn als bij deze club. Carragher heeft Liverpool nooit verlaten en ik weet niet of hij jonge spelers nu moet adviseren om het tegenovergestelde te doen”, stelt de oud-spits, die tussen 2000 en 2004 in het shirt van Chelsea speelde. Carragher liet maandagavond bij Sky Sports weten dat je spelers niet kunt tegenhouden als Barcelona of Real Madrid aanklopt.

“Ik vind het jammer, want ik vind het geweldig om Hazard iedere week aan het werk te zien. Maar ik heb het gevoel dat hij voor Real Madrid of Barcelona moet spelen. Het doet me denken aan Suárez bij Liverpool. Toen hij bijna naar Arsenal ging, zeiden Steven Gerrard en ik tegen hem: ‘Je bent te goed voor Arsenal. Als je vertrekt, moet je naar Barcelona gaan’”, zei de oud-verdediger van Liverpool. “Ik denk dat Hazard een van de beste spelers ter wereld is en die spelen nu eenmaal voor Barcelona en Real Madrid.”