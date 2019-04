Enorm ‘verval’ bij sc Heerenveen: ‘Waren het incidenten of een patroon?’

Woensdagmiddag maakte sc Heerenveen wereldkundig dat Jan Olde Riekerink per direct op non-actief was gesteld. De trainer baalt van de beslissing van de huidige nummer tien van de Eredivisie. “Het is een turbulent jaar geweest waar wij als staf en spelersgroep de rust hebben weten te behouden”, zegt de trainer, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

“De tweede seizoenshelft keerden we langzaam terug naar de positie waar we horen. De laatste vier wedstrijden lagen niet in de lijn der verwachtingen. Maar wij hebben een ploeg die steeds vanuit het niets kan herrijzen. Ik had honderd procent het geloof dat wij de komende periode met wedstrijden tegen FC Groningen, Heracles, VVV-Venlo, FC Utrecht en NAC Breda de strijd aan konden gaan, om aan het einde van het seizoen deel te nemen aan de play-offs.”

Technisch manager Gerry Hamstra spreekt tegenover Voetbal International van een lastige beslissing. “Want je werkt met mensen en Jan is een fijne man. Maar de serie van de laatste vier wedstrijden zijn we op een dusdanige manier doorgekomen... Dat was een flink verval met de eerste acht duels na de winterstop. Waren die laatste vier duels incidenten of een patroon? Gaan we dit met deze trainer nog omdraaien? Daar hadden we geen vertrouwen in, daarom hebben we besloten om met deze trainer te stoppen.”

Heerenveen won in de laatste periode van Excelsior, maar leed nederlagen tegen De Graafschap, Feyenoord en FC Emmen. “Met het voetballandschap waarin wij nu zitten, is het geen schande om als sc Heerenveen een keer tiende te worden. Dat heb ik vaker gezegd en dat is gezien ons budget gewoon de realiteit. Maar we hadden qua voetbal een bepaald verwachtingspatroon en het is niet gelukt om daar stabiliteit in aan te brengen. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt, of we dachten dat dat op korte termijn kon veranderen onder deze trainer. We dachten van niet.”