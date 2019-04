Van der Sar: ‘Toen Cruijff belde, wist ik niet of ik dit wel leuk zou vinden’

Ajax neemt het woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus en algemeen directeur Edwin van der Sar zal dan aandachtig toeschouwer zijn. De voormalige doelman is trots op de manier waarop het elftal van Erik ten Hag zich dit seizoen weet te manifesteren in Europa en denkt nog vaak terug aan de 4-1 overwinning in het Santiago Bernabéu op Real Madrid, die Ajax een ticket bij de laatste acht van het miljardenbal garandeerde.

“Dat was een geweldig gevoel. De manier waarop we onszelf toen hebben laten zien en ervoor hebben gezorgd dat veel mensen weer aan onze naam denken, was fantastisch”, vertelt hij in gesprek met de BBC. Van der Sar ging eind 2012 bij Ajax aan de slag als marketingdirecteur en werd vier jaar later gepromoveerd tot algemeen directeur. De inmiddels 48-jarige oud-keeper twijfelde in eerste instantie of een dergelijke rol wel wat voor hem zou zijn.

“Johan Cruijff belde me destijds op om te vertellen dat er een mogelijkheid was dat Ajax op zoek was naar een oud-speler, met een geweldige carrière, voor een rol in de directie. Ik ben de uitdaging aangegaan. Ik wist niet of ik het wel leuk zou vinden: lange vergaderingen, uren aan de onderhandelingstafel, veel papierwerk, gesprekken met de UEFA, FIFA en de KNVB. Nu loopt alles echter op rolletjes. Ik ben erg blij met deze baan en met de manier waarop Ajax zich ontwikkelt.”

Van der Sar werd vanwege zijn goede werk in de Johan Cruijff ArenA de afgelopen maanden met enige regelmaat gelinkt aan een overstap naar zijn oude club Manchester United. De 130-voudig Oranje-international lijkt hier voorlopig echter geen oren naar te hebben: “Ik krijg veel energie van mijn werk bij Ajax. Het is hard werken. Ik denk dat je dit alleen kan doen bij clubs waar je wat mee hebt en ik zit de komende jaren goed in Amsterdam. Dit jaar is fantastisch. We willen een paar keer kampioen worden en daarna zullen we zien wat de voetbalwereld mij nog meer zal brengen.”