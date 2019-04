Euforische oudgediende waarschuwt Ajax: ‘Daar moeten ze voor oppassen'

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League, een affiche waar Tomas Galasek naar uitkijkt. De oud-middenvelder maakte deel uit van de selectie van het Ajax dat in 2003 voor het laatste dit stadium in het miljardenbal wist te bereiken. De Tsjech ziet dat het huidige Ajax, net als in 2003, over enkele ervaren krachten beschikt.

“Ik denk vooral aan Dusan Tadic. Maar de meeste spelers zijn nog jonger dan wij gemiddeld waren. Ik was een van de ouderen, trok de gemiddelde leeftijd wat omhoog, haha”, aldus de oud-voetballer, die heeft genoten van Ajax dit seizoen. “Als je zo speelt als Ajax deed bij Real Madrid, vooral de wijze waarop, is dat ook ongelooflijk mooi. Thuis verdiende Ajax al niet te verliezen, toen waren ze ook al beter, maar vergaten ze de goals te maken", aldus de voormalig international in gesprek met Ajax Showtime.

Galasek is lyrisch over de talenten bij Ajax, onder wie aanvoerder Matthijs de Ligt. “Hij haalt een heel hoog niveau en het is en blijft een goede speler. Bij Ajax is men erg goed bezig met het opleiden van spelers. Ze weten ook persoonlijkheid te trainen. Dan kun je denken: is hij er op zijn achttiende of negentiende al klaar voor? Maar ja, goed genoeg is oud genoeg.”

De oud-middenvelder stelt dat zowel Ajax als Juventus 'mooi en aanvallend voetbal' speelt. “Juventus misschien iets minder. Als Ajax aan voetballen toe kan komen, denk ik dat ze kunnen winnen. Als je zover komt in de Champions League, moet je wel wat kunnen. Die wedstrijden tegen Real Madrid geven de ploeg veel zelfvertrouwen. Er staan er bij Ajax wel veel op scherp, dus daar moeten ze wel voor oppassen.”