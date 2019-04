Keizer boekt met Sporting zesde zege op rij en heeft derde plaats in handen

Het Sporting Portugal van Marcel Keizer heeft voor de zesde keer op rij weten te winnen. Os Leões versloegen in eigen stadion Rio Ave met 3-0, door doelpunten van Luiz Phellype, Bruno Fernandes en Wendel. Doordat SC Braga eerder dit weekeinde met 1-0 onderuit ging tegen Moreirense, heeft Sporting de derde plaats in de Liga NOS nu in handen.

Keizer kon in het thuisduel met Rio Ave geen beroep doen op Bas Dost, die kampt met een knieblessure. Nemanja Gudelj speelde wel in de basiself en zag Sporting uitstekend beginnen. Phellype was het eindstation van een razendsnelle counter, die werd opgezet door Wendel en Marcos Acuña. Na ruim een halfuur spelen, kreeg de thuisploeg een buitenkans om de score te verdubbelen. Phellype werd in het strafschopgebied ten val gebracht door Messias, waarna de bal op de stip ging.

Fernandes werkte vanaf elf meter de 2-0 tegen de touwen. Kort na rust liep Sporting verder weg bij Rio Ave. Fernandes vond Wendel op de rand van het strafschopgebied. De Braziliaanse vleugelaanvaller controleerde de bal en krulde het leer vervolgens op fraaie wijze achter Rio Ave-doelman Léo Jardim. Na de derde Sporting-treffer bloedde de wedstrijd een beetje dood, waardoor er geen verandering meer kwam in de 3-0 stand. Voor Sporting wacht nu volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen Aves.

Ondertussen is de titelstrijd in de Portugese Liga NOS nog waanzinnig spannend. Nadat FC Porto vrijdag al met 2-0 van Boavista had gewonnen, maakte ook Benfica zondagmiddag geen fout. Feirense werd door doelpunten van Pizzi, André Almeida en Haris Seferovic (tweemaal) met 1-4 verslagen, waardoor Benfica en FC Porto nu allebei 69 punten hebben. De club uit Lissabon heeft momenteel een beter doelsaldo.