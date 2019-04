Absurde misser Choupo-Moting wordt PSG fataal in kampioenswedstrijd

Paris Saint-Germain is er zondagavond in de thuiswedstrijd tegen middenmoter Strasbourg niet in geslaagd de landstitel definitief veilig te stellen. De koploper van de Ligue 1 kon zich bij een overwinning verzekeren van titelprolongatie, maar slaagde daar uiteindelijk niet in: 2-2. Daardoor moet PSG nog minimaal één week wachten voordat de titel gevierd kan worden: volgende week zondag kan in de uitwedstrijd tegen nota bene achtervolger Lille alsnog een toereikend gat worden geslagen.

PSG wist na het gelijkspel van Lille op bezoek bij Stade de Reims (1-1) dat een overwinning voldoende zou zijn voor het veiligstellen van de landstitel, maar sterspeler Kylian Mbappé begon verrassend genoeg op de reservebank. Doordat Neymar en Edinson Cavani vanwege blessureleed evenmin van de partij waren, kon Eric Maxim Choupo-Moting voorin rekenen op een basisplaats. De dertigjarige international van Kameroen verscheen dit seizoen in de Ligue 1 pas vijfmaal eerder aan de aftrap en beleefde een avond van uitersten in het Parc des Princes.

De avond begon nog wel voortvarend voor Choupo-Moting, want hij tekende na een klein kwartier voetballen voor de openingstreffer door een voorzet van Colin Dagba binnen te lopen. Strasbourg kwam in minuut 26 op gelijke hoogte via Nuno da Costa, waarna Choupo-Moting opnieuw een hoofdrol opeiste. De spits had de bal op de doellijn voor het inschieten nadat een inzet van Christopher Nkunku de paal had geraakt, maar fungeerde uiteindelijk onbedoeld als extra verdediger voor de bezoekers.

Het betekende een kostbare misser voor PSG, want nog in de eerste helft wist Strasbourg de leiding te nemen. Anthony Gonçalves kreeg de bal na een afgeslagen hoekschop voor de voeten en verschalkte Gianluigi Buffon vervolgens van grote afstand met een heerlijke knal: 1-2. Het was voor Thomas Tuchel reden om Mbappé na een uur alsnog binnen de lijnen te brengen: de Fransman verving Choupo-Moting in de punt van de aanval. Acht minuten voor tijd kopte Thilo Kehrer uit een hoekschop van de eveneens ingevallen Julian Draxler nog wel de gelijkmaker tegen de touwen, maar een winnende treffer zat er uiteindelijk niet meer in voor PSG.