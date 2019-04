Wim Kieft opvallend kritisch: ‘Ik noem altijd het voorbeeld van Depay’

PSV leed zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse opnieuw kostbaar puntverlies in de titelrace. De Eindhovenaren kwamen in Arnhem niet verder dan een 3-3 gelijkspel, waardoor de koppositie op doelsaldo is afgestaan aan Ajax. Steven Bergwijn had PSV in de absolute slotfase nog aan de zege kunnen helpen, maar hij stuitte in kansrijke positie op doelman Remko Pasveer. Wim Kieft is zondagavond kritisch op de Oranje-international.

Het talent van Bergwijn staat voor Kieft niet ter discussie, maar de analist is wel van mening dat 21-jarige vleugelspeler 'bepalender' moet worden voor PSV. Bergwijn was dit seizoen in 35 officiële wedstrijden voor PSV goed voor 13 doelpunten en 13 assists, maar de laatste weken stokt zijn productie: in de laatste vijf competitieduels wist hij slechts 1 doelpunt te maken. "Ik vind hem een groot talent, maar ik vind dat hij nu door moet groeien en nog bepalender moet gaan worden", is Kieft in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport kritisch.

Bergwijn staat er naar verluidt goed op bij diverse Europese grootmachten, maar Kieft denkt niet dat de dribbelaar al toe is aan een stap naar de absolute top. "Ik vind hem in de Nederlandse competitie nog best wisselvallig. Hij moet nog veel meer vlieguren gaan maken", vervolgt de oud-spits. Kieft trek de vergelijking met Memphis Depay, die PSV in de zomer van 2015 verruilde voor een avontuur bij Manchester United, maar uiteindelijk mislukte op Old Trafford en daarna aan de slag ging bij Olympique Lyon.

"Ik noem altijd het voorbeeld van Memphis Depay, die in zijn laatste jaar bij PSV met kop en schouders boven iedereen uitstak. Hij was bepalend in wedstrijden. Vervolgens ging hij naar Manchester United, waarna hij geen bal raakte. De stap naar het buitenland is nogal groot. Bergwijn moet er eerst maar eens voor zorgen dat hij hier in Nederland echt bepalend wordt", besluit Kieft.