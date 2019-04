Van den Brom baalt van ‘botte pech’ Bizot: ‘Hij had hem moeten hebben’

AZ leek zaterdagavond op weg naar een minimale overwinning op De Graafschap, maar in de slotfase ging het fout. Marco Bizot kreeg de bal via de paal nog op zijn hand na een inzet van invaller Daryl van Mieghem. Het duel in Doetinchem eindigde zodoende in 1-1 en dat betekent dat AZ voor het eerst onder trainer John van den Brom in vier uitduels op rij niet één keer heeft gewonnen: drie remises en een nederlaag.

Bizot baalde verschrikkelijk van het moment, maar was zich verder van geen kwaad bewust. “Ik ga volle bak naar de hoek. De bal komt op de paal, valt ongelukkig achter op mijn hand en stuitert zo het doel in”, omschreef de doelman van AZ het moment van de gelijkmaker, in gesprek met FOX Sports. “Ik denk dat het een kans van één op duizend is dat de bal er zó ingaat. Dat is pech. Wat moet je meer doen dat dit?”

“Ik vind ook dat we het zelf eerder af moeten maken. Zeker gezien de tegenstand die we kregen”, benadrukte Bizot. “Ik vond De Graafschap niet heel goed spelen. We hadden de hele wedstrijd de overhand. Zij werden niet gevaarlijk en kwamen er niet doorheen. We hadden gewoon moeten winnen, klaar.” AZ dreigt nu de derde plek nu kwijt te raken aan Feyenoord, dat zondag bij winst op VVV-Venlo een punt boven de Noord-Hollanders zal staan.

Van den Brom zat niet op een lijn met Bizot en weet de misstap van zijn team eigenlijk aan de doelman. “Ik vond hem houdbaar, het was niet eens een schot op doel en dan zo’n langzame bal. Ik denk dat hij hem had moeten hebben, maar keepers denken vaak anders”, vertelde de oefenmeester, die ‘natuurlijk doodziek was’ van de uitslag. “De Graafschap had weinig tot geen kansen gehad, dan reken je je misschien wel rijk. Alleen zijn we één momentje niet bij de les en verlies je hier onnodig punten.”