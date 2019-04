Supersub Gladon bezorgt Groningen zevende thuiszege op rij

FC Groningen heeft zaterdagavond de punten in eigen huis gehouden tegen Excelsior. De ploeg van trainer Danny Buijs was met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Kralingen en boekten de zevende thuisoverwinning op rij. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt in de tweede helft en kwam op naam van Paul Gladon. Door de zege klimt Groningen naar de achtste plaats.

Excelsior heeft een bewogen week achter de rug en deze wordt met de nederlaag in Groningen 'in stijl' afgesloten. Na de 2-1 thuisnederlaag van afgelopen woensdag tegen NAC Breda besloot trainer Adrie Poldervaart zijn contract in te leveren. Hij had het gevoel dat hij de ploeg niet meer kon raken en koos ervoor om ‘in het belang van de club’ op te stappen. Met assistent André Hoekstra aan het roer stond de laagvlieger uit de Eredivisie voor de lastige uitwedstrijd in Groningen, dat de laatste weken steeds beter in vorm is gekomen. Van die goede vorm was in de eerste helft niets terug te zien. In een gezapige eerste helft kreeg alleen Kaj Sierhuis een grote kans. Op aangeven van Deyovaisio Zeefuik schoot de spits over.

In de tweede helft beet Excelsior wat meer van zich af en verscheen het verschillende keren voor het doel van keeper Sergio Padt, maar tot grote kansen leidde dit niet in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Jurgen Matheij was er namens Excelsior nog het dichtst bij. De centrumverdediger raakte de bal echter helemaal verkeerd. Het spel van de thuisploeg kon de supporters niet bekoren en voorzichtig klonk er gefluit vanaf de tribunes. Dat gefluit werd luider toen Buijs publiekslieveling Ludovit Reis naar de kant haalde en Django Warmerdam. Ook de teleurstellend spelende Mo El Hankouri werd gewissled ten fevaure van Gladon.

Met verse krachten binnen de lijnen speelde Groningen opportunistischer. Ritsu Doan had al een keer rakelings naast het doel geschoten toen Gladon het net na 69 minuten spelen liet bollen. De invaller kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied, draaide kort weg en schoot raak in de lange hoek. Net als afgelopen dinsdag bleek Gladon van onschatbare waarde. Tegen De Graafschap maakte hij het enige doelpunt van de wedstrijd en ook tegen Excelsior werd hij de matchwinner.