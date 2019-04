Manchester City maakt einde aan droom van Davy Pröpper en Jürgen Locadia

Manchester City heeft zich zaterdagavond voor de finale van de FA Cup geplaatst. Het team van Josep Guardiola was op Wembley net iets te sterk voor Brighton & Hove Albion. Een vroeg doelpunt van Gabriel Jesus gaf uiteindelijk de doorslag in de mythische voetbaltempel: 1-0. De tegenstander van Manchester City in de finale wordt zondag bekend: Watford en Wolverhampton Wanderers staan vanaf 17.00 uur tegenover elkaar.

Manchester City had in de eerste helft weliswaar heel veel balbezit, maar kwam niet verder dan één gerichte poging op doel. Dat was in de vierde minuut en ook meteen raak. Na een heerlijke bal van Kevin De Bruyne richting het strafschopgebied kopte de vrijstaande Gabriel Jesus bij de verste paal de 1-0 binnen. De zinderende start van Manchester City leek de weg naar een doelpuntenfestijn te openen, maar niets was minder waar.

Brighton, met Davy Pröpper en Alireza Jahanbakhsh in de basis, groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde en maakte in verdedigend opzicht een goede indruk. Het team van Chris Hughton had aanvallend echter weinig tot niets in te brengen tegen City, dat wellicht aan een ondertalsituatie ontsnapte. Kyle Walker en Jahanbakhsh stonden met de hoofden tegen elkaar, waarbij de verdediger een beweging leek te maken. Anthony Taylor, de dienstdoende arbiter, deelde beide spelers echter een gele kaart uit.

Brighton maakte in de openingsfase van de tweede helft een veel betere indruk en was ook heel dicht bij de gelijkmaker. Na een kopbal van Shane Duffy na een corner leek Glenn Murray van dichtbij te scoren, maar Aymeric Laporte slaagde er ternauwernood in om de bal over de lat te krijgen. De ploeg van Guardiola voelde dat Brighton terug in de wedstrijd wilde komen en probeerde zelf ook te scoren. Zo moest Matthew Ryan na dik een uur spelen voor het eerst aan het werk: hij tikte een inzet van Raheem Sterling naast.

Manchester City was echter veel minder nadrukkelijk aanwezig dan voor rust en probeerde veelvuldig het tempo uit de wedstrijd te halen. De entree van John Stones als vervanger van Benjamin Mendy was veelzeggend. Hughton bracht acht minuten voor tijd Jürgen Locadia binnen de lijnen, maar ook hij kon de nederlaag in zo’n kort tijdsbestek niet voorkomen. Manchester City blijft zodoende in race voor vier prijzen aan het einde van de rit.