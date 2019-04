Sparta profiteert niet volledig van verrassende nederlaag van Twente

Voor het eerst sinds 30 november 2018 heeft FC Twente weer eens een nederlaag in de eigen Grolsch Veste geleden. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie ging verrassend onderuit tegen FC Dordrecht, dat in Enschede met 0-1 te sterk was dankzij een doelpunt van Daniël Breedijk. Naaste achtervolger Sparta Rotterdam profiteerde maar half van de nederlaag en speelde op bezoek bij FC Den Bosch met 1-1 gelijk. Nummer drie Go Ahead Eagles wist wel te winnen, met 1-0 van Jong AZ.

FC Twente - FC Dordrecht 0-1

Koploper FC Twente speelde een povere eerste helft tegen laagvlieger FC Dordrecht. Pas halverwege de eerste helft zorgde thuisploeg via Javier Espinosa en Matt Smith voor het eerste gevaar. Op slag van rust kwam Dordrecht verrassend op voorsprong in De Grolsch Veste. Een corner belandde voor de voeten van Maarten Peijnenburg, die de bal terugbracht voor het doel. Daar werkte Daniël Breedijk de bal met de borst achter Twente-doelman Joël Drommel. Na rust gingen de Tukkers nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, wat Dordrecht ook ruimte bood in de omschakeling. Joël Zwarts dwong Drommel tot een uiterste krachtsinspanning. Een kwartier voor tijd kreeg Rafik Zekhnini de beste kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet rolde voorlangs. Via invallers Oussama Assaidi en Haris Vuckic kreeg Twente in de absolute slotfase nog kansen op de gelijkmaker, waardoor de verrassende 0-1 op het scorebord bleef.

FC Den Bosch - Sparta Rotterdam 1-1

In de beginfase van de ontmoeting tussen de nummer vier en twee van de Keuken Kampioen Divisie golfde het spel op en neer, wat resulteerde in kansen aan beide kanten. Namens de thuisploeg stichtten Sven Blummel en Stefano Beltrame gevaar, terwijl er aan de andere kant mogelijkheden waren voor Ragnar Ache, Lars Veldwijk en Dirk Abels. Na rust had Den Bosch licht het betere van het spel en dat overwicht werd na 68 minuten spelen omgezet in de openingstreffer. Leo Väisänen legde de bal klaar voor Stefano Beltrame, die het leer achter Sparta-doelman Roy Kortsmit werkte: 1-0. Terwijl Sparta nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, kreeg Den Bosch kansen op de tweede treffer van de avond. Nadat Halil Dervisoglu nog een mogelijkheid had laten liggen, kwam Sparta in blessuretijd op gelijke hoogte. Een inzet van Lars Veldwijk werd door Stefan Velkov in eigen doel gewerkt. Wouter van der Steen voorkwam uiteindelijk in de allerlaatste moment dat Sparta er via Adil Auassar ook nog met de overwinning vandoor ging.

Go Ahead Eagles - Jong AZ 1-0

De eerste mogelijkheid op De Adelaarshorst was voor Richard van der Venne, die van dichtbij over schoot. Via Paco van Moorsel, Thomas Verheydt en Jeroen Veldmate was Go Ahead Eagles in de eerste helft verschillende keren gevaarlijk, maar desondanks vielen er voor rust geen doelpunten te noteren. Vlak voor rust werd Jong AZ steeds sterker, wat resulteerde in kansen voor Tijjani Reijnders en Jeremy Helmer. Ook in de tweede helft was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers uit Alkmaar, toen Go Ahead Eagles-doelman Hobie Verhulst reddend moest optreden na een schot van Reijnders. Uiteindelijk was het thuisploeg die twintig minuten voor tijd op voorsprong kwam. Istvan Bakx ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en haalde doeltreffend uit. Ondanks grote kansen voor Reijnders en Jelle Duin wist Go Ahead Eagles de minimale marge te behouden.

Helmond Sport - Jong Ajax 1-3

Jong Ajax werd afgelopen maandag in eigen huis van de mat geveegd door SC Cambuur en zinde op bezoek bij Helmond Sport op revanche. De ploeg van trainer Michael Reiziger kende in het SolarUnie Stadion een uitstekende start, want na tien minuten spelen stond de 0-1 al op het scorebord. Nicolas Kühn bediende op fraaie wijze Danilo Pereira, die op knappe wijze raak schoot. Jong Ajax had in de eerste helft het betere van het spel en liet via Noa Lang en Lassina Traoré na om de score nog voor rust uit te breiden. Nadat Kühn in het begin van de tweede helft nog een levensgrote kans had laten liggen, verdubbelde Ryan Gravenberch na 55 minuten spelen de marge. Negen minuten later maakte Kühn aan alle onzekerheid die er nog bestond een einde met de 0-3. Vlak voor tijd deed Diego Snepvangers iets terug namens Helmond Sport, waardoor het duel in 1-3 eindigde.

Jong FC Utrecht - Almere City 0-2

De eerste kans op sportcomplex Zoudenbalch was voor de bezoekers uit Almere. Ilias Alhaft schoot op de vuisten van Jong Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis. De thuisploeg werd gaandeweg het duel sterker en kreeg via Mehdi Lehaire en Nick Venema mogelijkheden. Stijn Meijer was in de eerste helft het dichtst bij een treffer, maar zijn kopbal raakte de onderkant van de lat. Het duurde uiteindelijk tot na rust voordat de bezoekers op voorsprong kwamen. James Efmorfidis raakte eerst nog de paal, alvorens hij na 57 minuten spelen de score opende. Jergé Hoefdraad zag vervolgens dat de paal de 0-2 voorkwam, waardoor Jong Utrecht in de wedstrijd bleef. Wai-Tsun Dai was met een vrije trap zeer dicht bij de gelijkmaker, terwijl Tashreeq Matthews met een kopbal gevaarlijk was. Vlak voor tijd bepaalde Alhaft met een fraai afstandsschot de eindstand op 0-2.

Telstar – SC Cambuur 4-2

Na de 0-6 overwinning van afgelopen maandag tegen Jong Ajax reisde de ploeg van trainer René Hake vol vertrouwen af naar IJmuiden, voor een ontmoeting met de nummer vijftien van de competitie. Zo makkelijk als Cambuur maandag wist te scoren op De Toekomst, zo eenvoudig kreeg de ploeg uit Leeuwarden de doelpunten tegen in het Rabobank IJmond Stadion. Al na zes minuten was het raak voor de Witte Leeuwen. Senne Lynen werd onderuitgehaald in het strafschopgebied en het was Terell Ondaan die raak schoot vanaf elf meter. Na twintig minuten spelen werd de voorsprong verdubbeld. Sven van Doorm tekende met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal voor de 2-0. Nog voor rust kreeg Cambuur een derde tegentreffer te verwerken en het was Frank Korpershoek die de goal op zijn naam kreeg. Vijf minuten na de thee werd de wedstrijd definitief beslist door een doelpunt van Rodny Lopes Cabral. Sam Hendriks deed nog iets terug namens Cambuur en Matthew Steenvoorden bepaalde de eindstand.

Roda JC - RKC Waalwijk 0-0

De ploeg van Eric van der Luer won afgelopen maandag met 1-2 van Jong FC Utrecht en is er vijf dagen later niet in geslaagd om opnieuw te winnen. RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen bleek onpasseerbaar in Kerkrade. De doelman van de bezoekende partij werd in de openingsfase meerdere keren getest. De grootste kans was voor RKC na een klein kwartier spelen. Een uithaal van Mario Bilate belandde op de lat. Roda ontsnapte aan de achterstand en kreeg verschillende mogelijkheden om op voorsprong te komen. Onder meer het vizier van Mario Engels stond niet op scherp. Ondanks kansen voor beide ploegen werd er niet gescoord

MVV – FC Eindhoven 1-1

Beide clubs hebben nog uitzicht om zich te plaatsen voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar dan moeten er wel snel punten in huis worden gehaald. Met die gedachte stapten beide ploegen het veld op en was het de thuisploeg die voor het eerst mocht juichen. Op aangeven van Marnick Vermijl opende Anthony van den Hurk de score. Het antwoord van de bezoekers liet niet lang op zich wachten. Aanvoerder Branco van den Boomen mocht aanleggen vanaf circa dertig meter en schoot de bal vanuit de vrije trap hard en onhoudbaar in de kruising. Beide ploegen wisten het scorebord niet meer in beweging te brengen en moesten genoegen nemen met een punt.

TOP Oss - FC Volendam 0-0

De thuisploeg is nog volop in de race voor de play-offs aan het einde van het seizoen en een overwinning op laagvlieger Volendam was daarom zeer gewenst geweest. Echter, de thuisploeg slaagde er vrijdagavond niet in om Michtel Michaelis te passeren. In een eerste helft zonder grote kansen was Bryan Smeets er met een afstandsschot nog dicht bij, maar de middenvelder stuitte op de Volendam-keeper. In de tweede helft drong Oss meer aan en kreeg ex-Volendammer Enzo Stroo nog een mogelijkheid, maar ook hij kreeg de bal er niet in tegen zijn oude werkgever.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Twente 33 23 3 7 33 72 2 Sparta Rotterdam 33 18 11 4 35 65 3 Go Ahead Eagles 33 18 6 9 14 60 4 FC Den Bosch 33 16 8 9 15 56 5 Jong PSV 32 15 9 8 14 54 6 Almere City FC 33 16 5 12 1 53 7 Jong Ajax 33 14 7 12 7 49 8 RKC Waalwijk 33 15 4 14 6 49 9 TOP Oss 33 14 7 12 -1 49 10 Roda JC Kerkrade 33 13 9 11 3 48 11 FC Eindhoven 33 13 8 12 9 47 12 SC Cambuur 33 13 8 12 5 47 13 MVV Maastricht 33 12 10 11 -3 46 14 Telstar 33 13 5 15 -12 44 15 NEC 32 11 9 12 5 42 16 FC Volendam 33 9 12 12 -10 39 17 FC Dordrecht 33 8 7 18 -29 31 18 Jong AZ 33 5 11 17 -20 26 19 Helmond Sport 33 3 9 21 -29 18 20 Jong FC Utrecht 33 3 6 24 -43 15