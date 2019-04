Breuk in Rotterdam: ‘Op zo iemand wacht niemand meer in de Eredivisie’

Adrie Poldervaart leverde donderdag zijn contract met Excelsior in. De 48-jarige trainer denkt dat dit het beste is voor de club die strijdt tegen degradatie, omdat hij het idee en het gevoel heeft dat hij de selectie niet meer kan raken. Het vertrek van Poldervaart kwam een dag na de 1-2-thuisnederlaag van Excelsior tegen hekkensluiter NAC Breda.

Excelsior staat nog wel op de veilige vijftiende plaats, maar zal in de laatste weken van het seizoen flink aan de bak moeten om niet te degraderen. Dat gebeurt dus zonder Poldervaart, die eerder een kwart eeuw fysiotherapeut was. Valentijn Driessen noemt de oefenmeester ‘het volgende slachtoffer van het monster betaald voetbal’. “Van de buitenkant lijkt het profvoetbal schitterend en iedereen wil daar graag bij betrokken zijn. Zelfs iemand die zolang meeloopt in de periferie van het eerste elftal als fysiotherapeut Poldervaart viel voor de ongekende aantrekkingskracht van het hoofdtrainerschap in de Eredivisie.”

“Terwijl hij toch moet weten welke zware wissel dit op mensen trekt. Los nog van het afbreukrisico”, benadrukt de chef voetbal in zijn column in De Telegraaf. Poldervaart was al coach succesvol bij diverse clubs in het amateurvoetbal en die lijn leek hij door te trekken bij Excelsior, maar na de winter presteert de ploeg uit Rotterdam minder goed. De laatste vijf wedstrijden werden allemaal verloren en dat zorgde voor twijfel bij de trainer.

“Profspelers zijn toch anders, individualistischer, egoïstischer en dus moet je zeker als gepromoveerde fysio sterk in je schoenen staan om zo’n hels, vaak onderschat karwei tot een goed einde te brengen. Stel je je vervolgens zo kwetsbaar op als Poldervaart, zelfs met een vleugje zelfdestructie, dan ben je een prooi voor een gehaaide groep profvoetballers”, verzekert Driessen. “Was hij maar zo hard voor zijn spelers als voor zichzelf.”

Driessen denkt dat dit het einde voor Poldervaart als trainer op het allerhoogste niveau is. “Op iemand als de wat labiele Poldervaart zit niemand meer te wachten in de Eredivisie. Op de trainer Poldervaart tenminste, want misschien is er voor de fysio nog wel een plaatsje. Niemand zal hem dat misgunnen. Hoewel verslonden door het monster betaald voetbal, had niemand een hartgrondige hekel aan de als hoofdtrainer verdwaalde fysio Poldervaart. Ook bij Excelsior niet.”