Feyenoord laat zich niet van de wijs brengen door VAR en wint

Feyenoord heeft donderdagavond een zeldzame thuiszege op sc Heerenveen in de Eredivisie geboekt: 3-0. Het was pas de tweede keer in negen jaar tijd dat de Rotterdammers als winnaar van het veld stapten: zes remises en één nederlaag, naast een 2-0 zege in maart 2014. Het team van Giovanni van Bronckhorst verkleinde de achterstand op nummer drie AZ, dat dinsdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Vitesse, tot op een punt.

Feyenoord scoorde in de eerste helft weliswaar drie keer, maar ging toch met slechts een 1-0 voorsprong rusten. Scheidsrechter Björn Kuipers en VAR Danny Makkelie keurden twee goals af. Feyenoord drukte Heerenveen in de openingsfase terug, maar al snel nam het team van Jan Olde Riekerink het heft in handen met volop balbezit en waren er zelfs her en der enkele fluitconcerten te horen.

Nicolai Jörgensen leek na twintig minuten de score in De Kuip te openen met een schuiver in de verre hoek, maar de duw van Sam Larsson was voor de VAR een reden om het feest niet door te laten gaan. Tien minuten later was het wel raak: Jörgensen tikte raak uit een rebound na een slecht verwerkte kopbal van Eric Botteghin door Heerenveen. Ook vijf minuten voor rust greep de VAR in. Jens Toornstra stond buitenspel en derhalve verscheen het doelpunt van Steven Berghuis niet op het scorebord.

Feyenoord startte sterk aan de tweede helft en was al snel via Jörgensen en Berghuis dicht bij de 2-0. Heerenveen, dat Daniel Höegh al vroeg in de eerste helft zag afhaken en ook Stijn Schaars vlak na rust met een blessure kwijtraakte, kreeg in de 53e minuut alsnog de 2-0 om de oren. Berghuis, weer in genade aangenomen door Van Bronckhorst, zette de tweede treffer van de Rotterdammers op het scorebord.

Tonny Vilhena voerde de score twintig minuten voor tijd verder op met een heerlijke volley: 3-0. Dat was ook tevens het laatste hoogtepunt van het duel, daar de thuisploeg het genoeg vond en de Friezen het verder wel geloofden. Feyenoord wacht komende zondag een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, terwijl AZ een dag eerder bij De Graafschap aantreedt. Over ruim twee weken staan de teams in De Kuip tegenover elkaar.