‘Clubloze José Mourinho praat met twee clubs over terugkeer in Serie A’

José Mourinho werd in december op straat gezet door Manchester United en de Portugees heeft sindsdien nog geen nieuwe werkgever gevonden. De kans is echter aanwezig dat de oefenmeester aankomend seizoen weer ergens in de dug-out plaats gaat nemen en naast geruchten over een mogelijk dienstverband bij Bayern München, lijkt hij ook terug te kunnen keren in de Serie A.

Mourinho had in het verleden al twee seizoenen de touwtjes in handen bij Internazionale en beleefde met de winst van twee landstitels, de Champions League, de Coppa Italia en een Supercoppa bijzonder succesvolle jaren in het Giuseppe Meazza. De coach krijgt nu echter mogelijk de kans om die prijzenkast verder uit te breiden, daar Sky Italia donderdag weet te melden dat Inter in de afgelopen tijd contact heeft gezocht met zijn voormalige trainer.

Luciano Spalletti zit nu nog op de bank bij i Nerazzurri, maar niet iedereen is even tevreden over de prestaties van de Italiaan. Mourinho zou binnen de club de steun genieten van icoon, en vicevoorzitter, Javier Zanetti, terwijl algemeen directeur Giuseppe Marotta Antonio Conte liever ziet komen. Volgens verdere geruchten uit Italië is Mourinho zelfs bereid om zijn salariseis van tien miljoen euro per jaar te laten zakken naar acht miljoen euro voor een terugkeer in Milaan.

Naast Inter heeft Mourinho volgens Sky Italia in de afgelopen tijd ook een belletje ontvangen van AS Roma. I Giallorossi namen onlangs afscheid van Eusebio Di Francesco en Claudio Ranieri maakt op interim-basis het seizoen af in het Stadio Olimpico. De Romeinen zouden in Mourinho eveneens een geschikte kandidaat zien om aankomend seizoen het stokje over te nemen, maar eventuele onderhandelingen zouden zich nog wel in de absolute beginfase bevinden.