‘Griezmann komt bij Barcelona op de bank terecht, net als Coutinho’

Antoine Griezmann doet er niet goed aan om naar Barcelona te verkassen, zo vermoedt Radomir Antic. De Serviër, in 2003 een halfjaar actief als voorganger van trainer Frank Rijkaard bij Barcelona, vreest voor de aanvaller eenzelfde lot als voor Philippe Coutinho in het Camp Nou. Griezmann heeft een doorlopend contract bij Atlético Madrid, maar zijn toekomst blijft onderwerp van gesprek.

Coutinho heeft geen vaste basisplaats kunnen veroveren bij Barcelona en Antic denkt dat Griezmann evenmin hoeft te rekenen op veel speeltijd. "Griezmann is een spelmaker, terwijl Barcelona zonder middenvelders speelt. Als hij daarheen gaat, komt hij op de bank terecht", voorspelt de zeventigjarige oud-verdediger twee dagen voor het competitieduel tussen Barcelona en Atlético in gesprek met Goal. "Barcelona kan geen plek voor hem vinden in de ploeg."

Antic heeft een verleden als trainer bij Real Madrid, Atlético Madrid en Barcelona. Hij raadt de grootmachten aan om hun aandacht te richten op Kevin De Bruyne van Manchester City. "Ik vind het absurd dat de drie grote clubs uit Spanje nooit serieus hebben nagedacht over de beste passer ter wereld: Kevin De Bruyne. Sinds wanneer is dat Luka Modric?", vraagt hij zich af. "Het slaat nergens op dat hij de Ballon d'Or won. Hij geeft geen assists en maakt geen doelpunten."

"Ook iemand als Eden Hazard heb je niet nodig", refereert hij aan de geruchtenstroom over een mogelijke transfer van Hazard naar Real Madrid. "Maar iemand als De Bruyne wel. Je hebt spelers nodig die anderen laten voetballen. Barcelona heeft Griezmann zeker niet nodig. Real Madrid misschien wel." Over Coutinho, die in januari 2018 een bedrag van minstens 120 miljoen euro overkwam van Liverpool, denkt Antic dat Barcelona er goed aan doet om met de Braziliaan in gesprek te gaan.

Volgens de Spaanse pers staat Barcelona open voor een vertrek van Coutinho en hebben clubs als Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester United interesse. "Maar ik zou eerst met hem gaan zitten voor een gesprek", adviseert Antic. "Ik zou vragen wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij zich beter op zijn plek gaat voelen. Het is van groot belang dat ze met elkaar in gesprek gaan, om te kunnen begrijpen wat Coutinho doormaakt. Om een probleem op te lossen moet je eerst het bestaan ervan erkennen."