Rosario: ‘Staande houden? Dan klinkt het net alsof zij bovenaan staan’

PSV liet afgelopen zondag na om de titelstrijd te beslissen. Door de 3-1 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA zag de koploper van de Eredivisie de voorsprong op Ajax slinken naar twee punten. Pablo Rosario maakt zich met zeven wedstrijden voor de boeg geen zorgen. De middenvelder wijst naar de stand op de ranglijst en benadrukt dat de teleurstelling niet moet overheersen.

“We moeten niet té teleurgesteld zijn”, aldus Rosario tegen het Eindhovens Dagblad. “Het is jammer dat wij hier niet een gat hebben geslagen, maar we staan nog steeds twee punten voor. We hebben ook bij de 1-1 taakbewust gespeeld, vind ik. We kregen goede kansen. Iedereen doet zijn best om die bal erin te schieten, maar het mocht niet zo zijn. Na het penaltymoment was het vervolgens heel lastig om erdoorheen te komen. Zij gingen met z’n allen achter de bal staan en dan krijgen we nog een rotgoal tegen in de laatste minuut.”

Als Rosario te horen krijgt dat PSV zich goed staande heeft gehouden tegen Ajax, kijkt hij verbaasd op. “Staande houden? Dan klinkt het net alsof zij bovenaan staan. Wij stonden dat al en na deze wedstrijd nog steeds. We hebben laten zien waar we als team toe in staat zijn. Het is nu een kwestie van goed rusten en weer toe naar de volgende wedstrijd, waarin we er moeten staan”, aldus Rosario.

Ajax komt woensdagavond in actie en komt bij een overwinning op FC Emmen aan kop in de Eredivisie. Donderdag is het de beurt aan PSV, als het thuis bezoek krijgt van PEC Zwolle. Het regionale dagblad verwacht dat trainer Mark van Bommel een of meerdere wijzigingen doorvoert in zijn elftal. Mohamed Ihattaren en/of Gastón Pereiro lijkten terug te keren in het elftal, wat ten koste zou gaan van Michal Sadílek en/of Jorrit Hendrix. De verwachting is dat Nick Viergever weer terugkeert in de basis. Hij viel afgelopen zondag geblesseerd uit.