Kuipers valt tweemaal terug op VAR: ‘Na vijf seconden had ik het wel gezien’

Björn Kuipers vertolkte zondag een hoofdrol in de topper tussen Ajax en PSV. De scheidsrechter stuurde Ajax-verdediger Noussair Mazraoui na een klein uur voetballen van het veld met een directe rode kaart en gaf later in de tweede helft nog een strafschop aan Ajax. Kuipers had wel de hulp van de videoscheidsrechter nodig om tot beide beslissingen te komen.

Mazraoui ging tien minuten na de onderbreking een duel met Angeliño aan met een hoog been en raakte de verdediger van PSV uiteindelijk in het gezicht. Kuipers toonde de rechtsback van Ajax aanvankelijk een gele kaart, waarna hij naar de zijkant werd geroepen door videoscheidsrechter Pol van Boekel om zijn beslissing te heroverwegen. "Na vijf seconden had ik het wel gezien", laat Kuipers na afloop weten voor de camera van FOX Sports.

"Ik vond de overtreding van Mazraoui onbesuisd. Maar na het zien van de beelden zag ik dat het een buitensporige inzet was: een terechte rode kaart. Een duidelijke en prima ingreep van Pol van Boekel", zo licht de arbiter toe. Op het moment dat Mazraoui kon inrukken, leidde Ajax met 1-0. Vrijwel onmiddellijk na het wegsturen van de Marokkaans international tekende Luuk de Jong voor de gelijkmaker, maar dankzij doelpunten van Dusan Tadic en David Neres trok Ajax alsnog met 3-1 aan het langste eind.

Tadic verzorgde de 2-1 vanaf de strafschopstip, nadat Daniel Schwaab een overtreding had begaan op Neres. Kuipers wuifde het voorval in eerste instantie weg. "Ik keek er recht in en ik dacht in eerste instantie dat Neres makkelijk naar de grond ging", zegt de scheidsrechter over dat moment. Kuipers is blij dat hij kon terugvallen op Van Boekel. "Hier zie je dat zo'n VAR een uitstekende ingreep doet. Hier is de VAR ook voor bedoeld, we moeten de duidelijke fouten eruit halen. En dit was een fout, want Neres werd geschampt door Schwaab. En dus was het een terechte strafschop."