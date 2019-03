Lars Veldwijk droomt van Afrika Cup: ‘Ik heb een goede indruk gemaakt’

Zuid-Afrika verzekerde zich zondag door een 1-2 overwinning op Libië van een ticket voor de Afrika Cup en Lars Veldwijk had een piepklein aandeel in het succes. De aanvaller van Sparta Rotterdam, die vanwege zijn Zuid-Afrikaanse vader speelgerechtigd is voor Bafana Bafana, kwam dertig seconden voor het eindsignaal het veld in.

“De trainer kwam later meteen naar me toe. Hij zat vol spanning van de wedstrijd en hij zei: ‘Ik dacht dat het nog ietsje langer was.’ Het was uiteindelijk een minuut, of nog geen eens, maar dit was wel mijn tweede interland. En het was een officiële, die andere was een oefenwedstrijd”, glimlacht hij voor de camera’s van Fox Sports. “Het belangrijkste was dat iedereen zich onderdeel voelde van de groep en dat we ons hebben gekwalificeerd.”

Voor Veldwijk kwam het als een kleine verrassing dat hij een uitnodiging kreeg van bondscoach Stuart Baxter: “Ik zat niet in mijn beste periode bij de club en in november zat ik dat wel. Toen waren er ook interlands en scoorde ik aan de lopende band. Ik had het toen eigenlijk wel verwacht, maar toen was het nog niet mijn tijd.”

De Zuid-Afrikanen mogen zich dus op gaan maken voor het Afrikaanse landentoernooi, dat eind juni van start gaat in Egypte. Veldwijk hoopt dan ook van de partij te zijn: “Ik heb een goede indruk gemaakt op de bondscoach, maar je moet wel bij je club presteren om in aanmerking te komen. Het is dus belangrijk dat ik het hier weer goed op ga pakken en mijn wedstrijden speel, dan hoop ik dat ik in de zomer bij de Afrika Cup van de partij ben.”