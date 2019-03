De Ligt hekelt ‘wissewasjes’ en pleit voor verandering: ‘Soms is dat irritant’

Zestien van de achttien aanvoerders in de Eredivisie zijn voorstander van de VAR, zo blijkt uit een enquête van Voetbal International. Mike te Wierik van FC Groningen en Ryan Koolwijk van Excelsior zien te veel kinderziektes en zijn voorlopig tegen de videoscheidsrechter als hulpmiddel. "Het levert eerder meer discussie op dan minder", zegt Te Wierik in gesprek met het weekblad.

Alle captains zijn het er echter over eens dat het systeem allesbehalve optimaal functioneert. Zo kan de communicatie richting spelers en publiek beter als de scheidsrechter beelden gaat terugkijken. Het continu bestuderen van vertraagde beelden valt ook niet bij iedereen in de smaak. Ook baalt men dat het juichen minder uitbundig is geworden, aangezien de treffer nog kan worden afgekeurd. "De eerste reactie na een goal is nu: als alles maar goed is gegaan", aldus Feyenoord-aanvaller Robin van Persie.

Matthijs de Ligt noemt de VAR een eerlijk systeem, maar is wel van mening dat men het minder vaak moet inzetten. De negentienjarige verdediger van Ajax pleit voor een limiet. "Zoals het challenge-systeem in het tennis, dat werkt volgens mij heel goed. Nu wordt bij elk klein wissewasje de VAR gebruikt”, aldus de aanvoerder van Ajax, die het gebruik vindt doorslaan.

De Ligt wil graag zien dat elke ploeg maximaal twee keer per helft de VAR mag inzetten. "Als je iets zeker denkt te weten, schakel je de VAR in. Maar niet continu gaan zoeken. Dan zit je bij ieder doelpunt weer te wachten. Ik heb bij elke goal nu ook wel: Kan het buitenspel zijn? Of is er iets anders gebeurd? Dan juich je toch iets anders. Soms is dat irritant."