Dusan Tadic overleeft ‘brute’ charge: ‘Hij zei daarna helemaal niets’

Servië speelde maandagavond met 1-1 gelijk tegen Portugal door een treffer van Dusan Tadic. De aanvaller van Ajax, die vroeg in de wedstrijd een strafschop benutte, kreeg tijdens het EK-kwalificatieduel een flinke charge te verwerken van Pepe, die op de enkel van Tadic ging staan. De routinier geeft na afloop aan dat de ernst van de kwetsuur meevalt.

“Het was een brute overtreding, ik hoop dat het meevalt. Het gaat goedkomen”, laat Tadic weten aan diverse Servische media. De aanvaller, die het met Ajax komende zondag opneemt tegen PSV, vreesde dat de charge van Pepe vlak voor rust ernstige gevolgen zou hebben. Het lijkt er echter op dat de routinier kan spelen tegen de koploper van de Eredivisie.

“Hij zei daarna helemaal niets”, vervolgt Tadic over Pepe. “Ik was bang dat ik niet door kon spelen, want in de eerste paar minuten kon ik niet op mijn been staan. Ik had aardig wat pijn toen ik in de kleedkamer kwam, maar gelukkig ging het al snel beter en kon ik de wedstrijd voortzetten.” De Serviër erkent dat zijn ploeg het lastig had tegen Portugal.

“Ik denk dat we in de eerste 45 minuten een paar momenten hadden waarin we het tweede doelpunt hadden kunnen maken”, analyseert Tadic, die aangeeft dat zijn ploeg op een gegeven moment Portugal te veel aan de bal liet. “We hadden op bepaalde momenten ook rustiger moeten zijn. Zij begonnen de wedstrijd steeds meer te domineren”, aldus de dertigjarige aanvaller.