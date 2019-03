Frankrijk loopt in slotfase uit naar ruime zege op IJsland

Frankrijk heeft geen fout gemaakt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. In Parijs was de regerend wereldkampioen met 4-0 te sterk voor het team van bondscoach Erik Hamren. Doordat les Bleus het eerste EK-kwalificatieduel met Moldavië met 1-4 wonnen, gaat het ongeslagen aan kop in groep H. Ook Turkije staat op zes punten, maar heeft een iets minder doelsaldo.

Deschamps beschikte over al zijn sterspelers en begon met onder anderen Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann in de basis. Zoals op voorhand werd verwacht waren de Fransen de bovenliggende partij en was het wachten op de 1-0. IJsland moest na twaalf minuten spelen de eerste tegentreffer incasseren. Een indraaiende voorzet van Mbappé werd met het hoofd verlengd door Barcelona-verdediger Samuel Umtiti. Zijn inzet belandde bij de tweede paal in het doel.

Ondanks het krachtsverschil duurde het tot aan de 68ste minuut voordat de voorsprong werd verdubbeld. Doelman Hannes Halldorsson had geen antwoord op een scherpe voorzet van Benjamin Pavard, waarna het voor Olivier Giroud een koud kunstje was om de bal van dichtbij tegen de touwen te werken. Het was alweer het 35ste interlanddoelpunt voor de spits van Chelsea. Alleen Michel Platini (41) en Thierry Henry (51) scoorden in hun tijd vaker voor Frankrijk.

Tien minuten na de 2-0 viel de 3-0. Het was Mbappé die ook zijn doelpunt meepikte. De aanvaller van Paris Saint-Germain werd door Griezmann het strafschopgebied ingestuurd en oog in oog met de IJslandse doelman maakte hij geen fout. In de 84ste minuut waren de rollen omgedraaid bij de 4-0. Met een achteloze hakbal bediende Mbappé de aanvaller van Atlético Madrid, die rustig bleef en de eindstand bepaalde. Tijdens de volgende interlandperiode kan Frankrijk een grote stap zetten op weg naar het EK. Op 8 juni staat het uitduel met Turkije op het programma, terwijl drie dagen later Andorra de tegenstander is.