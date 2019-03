Razende Hazard werd plots ‘een legende’: ‘Het was een domme actie van mij’

Eden Hazard geldt vandaag de dag als een van de beste voetballers ter wereld, maar in 2011 had de aanvaller nog geen heldenstatus verworven in België. De aanvaller kreeg het rond het duel met Turkije in 2011 aan de stok met bondscoach Georges Leekens nadat de dribbelaar gewisseld werd. Hazard werd vervolgens naar eigen zeggen een 'legende' bij de Rode Duivels.

Hazard was niet gediend van de wissel en besloot het stadion te verlaten terwijl de wedstrijd nog bezig was. De aanvaller zocht wat vrienden op en ging samen met hen een hamburger eten. Leekens was niet gediend van het gedrag van zijn pupil en schorste hem twee duels. Hazard kan er bijna acht jaar na dato wel om lachen.

“De saus die ik op mijn burger had, is mijn favoriet. Ik vraag mijn moeder nog altijd om er wat van mee te nemen als ze naar Londen gaat voor een bezoekje. Het was een domme actie van mij, dat hele gebeuren met de hamburger. We kunnen er trouwens nog steeds om lachen. Het maakte me een legende bij de nationale ploeg”, zegt Hazard tegenover RTBF.

Hazard speelt zondagavond zijn honderdste interland voor België tegen Cyprus. De 28-jarige aanvaller van Chelsea weet niet hoeveel interlands er nog gaan volgen de komende jaren. “Het gaat afhangen van hoe mijn lichaam reageert. Tot dusver gaat het goed, maar de opeenstapeling van wedstrijden zal zich ooit wel laten voelen. Zeker met die EK's en WK's die er nog aankomen.”