Seedorf en Kluivert voltooien missie; Burundi schrijft geschiedenis

Clarence Seedorf en Patrick Kluivert hebben zich met Kameroen geplaatst voor de Afrika Cup van aankomende zomer in Egypte. Een 3-0 overwinning op de Comoren voldeed zaterdagmiddag voor het Nederlandse trainersduo. Kameroen eindigt door de zege op een tweede plaats in Groep B en gaat zodoende samen met groepswinnaar Marokko naar het eindtoernooi in Egypte. Kameroen krijgt tijdens het toernooi gezelschap van Burundi, dat zich in Groep C dankzij een 1-1 gelijkspel ten koste van Gabon voor het eerst in de historie wist te plaatsen voor de Afrika Cup

Het elftal van Seedorf en Kluivert had zaterdag aan een gelijkspel voldoende, maar de Ontembare Leeuwen stelden kwalificatie voor de Afrika Cup uiteindelijk in stijl veilig. De openingstreffer in Yaoundé werd na 37 minuten voetballen verzorgd door Eric Maxim Choupo-Moting. De aanvaller van Paris Saint-Germain stond bij de tweede paal volledig vrij om een voorzet vanaf de linkerflank van Diederrick Joel binnen te lopen.

Bij Kameroen verdedigde André Onana het doel. De sluitpost van Ajax hoefde in de eerste helft nauwelijks in actie te komen, maar kwam op slag van rust nog wel goed weg toen een kopbal van Mohamed Youssouf richting miste. Verder werd de thuisploeg nauwelijks aan het wankelen gebracht door de Comoren. De beslissing in de wedstrijd volgde acht minuten na de onderbreking.

Christian Bassogog trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen, waarna de spits van het Chinese Henan Jianye een afstandsschot produceerde dat de doelman te machtig was. Daarmee was het verzet van de Comoren definitief gebroken. Kameroen speelde de wedstrijd freewheelend uit en sloeg in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd nogmaals toe via invaller Clinton Njié.