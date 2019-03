‘Als ik naar de Ikea liep, was ik bang om supporters tegen het lijf te lopen'

Danny Buijs werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van FC Groningen. De Trots van het Noorden kende een uitermate moeizame start van het seizoen en kampte voor de winterstop zelfs even met degradatiezorgen. Die matige start leverde voor Buijs zorgen op over zijn baan, zo geeft hij toe in een interview met het Dagblad van het Noorden.

“Zelf denk je op zeker moment: nog twee keer verliezen, dan kan ik mijn koffers pakken. Ik schaamde me gewoon, voelde me heel klein, wilde niet eens naar buiten”, geeft Buijs, die afgelopen zomer overkwam van Kozakken Boys, te kennen. “Als ik naar de Ikea liep of boodschapjes deed bij de Lidl of de Albert Heijn was ik bang om supporters en sponsors tegen het lijf te lopen.”

“Dat ze zouden zeggen, donderstraal jij even een eind op. Dat is nooit gebeurd. Juist het tegenovergestelde, maar ik geneerde me wel, voelde me verantwoordelijk”, vervolgt de oefenmeester. In de winterstop wist FC Groningen de selectie flink te versterken, waardoor de Noorderlingen momenteel de achtste plaats in de Eredivisie bezetten en zelfs nog mogen hopen op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. Buijs beaamt dat de selectie mogelijk afgelopen zomer al op een andere manier samengesteld had moeten worden.

“De selectie had inderdaad beter samengesteld kunnen zijn als je bij de eerste acht clubs van Nederland wilt horen”, stelt Buijs. “Ter verdediging van de club en Ron Jans moet ik wel zeggen dat je niet altijd alles in eigen hand hebt. De insteek was bijvoorbeeld om spelers als Ruben Jenssen en Jesper Drost eerder te verkopen, maar als er dan niemand komt... Jans is ook gebonden aan een budget.”