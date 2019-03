Engeland beleeft probleemloze avond dankzij uitblinker Raheem Sterling

Engeland heeft vrijdagavond beslag gelegd op de eerste plek in Groep A van de EK-kwalificatie. The Three Lions waren op Wembley veel te sterk voor Tsjechië en wonnen dankzij onder meer een hattrick van uitblinker Raheem Sterling met maar liefst 5-0. Montenegro en Bulgarije speelden eerder op de avond al met 1-1 gelijk tegen elkaar en nemen voor Kosovo en Tsjechië de tweede en derde plaats in.

Jadon Sancho maakte zijn basisdebuut aan de kant van de Engelsen en de jongeling van Borussia Dortmund viel in de eerste helft op door een aantal goede acties aan de rechterkant. De achttienjarige aanvaller was bovendien na ruim twintig minuten spelen betrokken bij de openingstreffer toen hij diep werd gestuurd door Harry Kane, de bal voor het doel langs schoot en zag hoe Sterling bij de tweede paal binnen kon glijden.

Bondscoach Gareth Southgate zag zich voor dat moment al genoodzaakt om voor het eerst te wisselen na een blessure bij Eric Dier en hij koos er, hoewel het er even op leek dat Declan Rice zijn eerste interland zou gaan spelen, voor om Ross Barkley in het veld te brengen voor de controleur. Engeland kwam in het restant van de eerste helft nauwelijks meer in de problemen en op slag van rust kwam het er allemaal nog wat rooskleuriger uit te zien voor de thuisploeg.

Sterling ging na een goede actie namelijk in de sandwich bij Tomás Kalas en Pavel Kaderabek en Kane schoot de daaropvolgende penalty hard achter Jiri Pavlenka. Na de onderbreking kreeg Tsjechië via Tomás Soucek en David Pavelka ook zijn eerste kansen van de avond, maar daarna werd het alweer snel eenrichtingsverkeer de andere kant op. Met nog bijna een halfuur op de klok kreeg Sancho een goede mogelijkheid op meer en hij stuurde zijn kopbal over het doel van Pavlenka. Een paar minuten later was het echter wel raak via Sterling, die nadat Tsjechië de bal niet weg kreeg hard raak schoot uit de draai.

Daar bleef het echter niet bij, want een minuut of vijf later was het opnieuw raak voor de aanvaller. Na een snelle counter van de Engelsen schoot hij vanaf de rand van de zestien via een tegenstander raak voor de 4-0. Vlak daarna kreeg Sterling zijn publiekswissel en Callum Hudson-Odoi werd met zijn 18 jaar en 135 dagen de op-een-na jongste speler die ooit een officiële wedstrijd speelde namens Engeland. De jongeling eiste vervolgens vijf minuten voor tijd een hoofdrol op bij de laatste treffer van de avond toen zijn schot werd gekeerd door Pavlenka en Kalas de bal in zijn eigen doel werkte.