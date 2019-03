Tegenvallend Portugal komt niet tot scoren bij rentree Cristiano Ronaldo

Portugal is er vrijdagavond niet in geslaagd om het traject richting het EK van volgend jaar te beginnen met een overwinning. Cristiano Ronaldo maakte na ruim een halfjaar afwezigheid zijn rentree in het Estádio da Luz, maar met de sterspeler in de ploeg kwam de regerend Europees kampioen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne. Luxemburg, dat zelf met 2-1 won van Litouwen, is daardoor na één speelronde de verrassende koploper van Groep B.

Met naast Ronaldo ook André Silva en Bernardo Silva in de aanval was het leeuwendeel van het balbezit in de eerste helft voor de thuisploeg. De Portugezen hadden echter moeite om een gaatje in de compacte verdediging van Oekraïne te vinden en toen het na achttien minuten wel raak was, werd een doelpunt met het hoofd van William Carvalho afgekeurd wegens buitenspel.

Pepe was verder met een volley gevaarlijk en ook Ronaldo liet zich met twee schoten zien voor het vijandelijke goal. Andriy Pyatov had echter twee keer een antwoord op de inzetten van de aanvaller, waardoor er in de eerste helft niet gescoord werd. Na de onderbreking veranderde er weinig aan het spelbeeld en slaagde Oekraïne erin om de bal redelijk ver van het eigen doel te houden.

Een goed schot van André Silva leverde een veelbelovend moment op, maar opnieuw was het Pyatov die aan het langste eind trok. Met het inbrengen van de debuterende Sporting Braga-spits Dyego Sousa trachtte Fernando Santos in het laatste kwartier in offensief opzicht nog iets voor elkaar te krijgen en de invaller was met een kopbal gevaarlijk. Pyatov stond echter op de goede plek om de mogelijkheid onschadelijk te houden en hield zo zijn land op de been.