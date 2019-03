Hoe Joël Zwarts met de lessen van Elia en Lukaku wil doorbreken bij Feyenoord

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Joël Zwarts, de van Feyenoord gehuurde aanvalsleider van FC Dordrecht.

Door Chris Meijer

Op krukken hinkt Joël Zwarts voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Roda JC Kerkrade (3-2) door de catacomben van het Riwal Hoogwerkers Stadion aan de Krommedijk. Een scheurtje in de enkelband vormt voor de negentienjarige spits een vervelende onderbreking van zijn huurperiode in Dordrecht, waar hij net zijn plaats in het elftal had gevonden. “Tja, balen. Ik hoop volgende week weer zonder krukken te lopen en sneller terug te keren dan verwacht”, verzekert Zwarts aan een vertegenwoordiger van FC Dordrecht die vraagt naar zijn blessure. De Schapenkoppen namen de aanvaller in de winterstop op huurbasis over van Feyenoord. In zes wedstrijden kwam hij voorlopig tot twee doelpunten en één assist. Maar misschien belangrijker: met Zwarts in het elftal begon FC Dordrecht punten te pakken. Sinds begin februari heeft de formatie van trainer Claudio Braga afstand genomen van de laatste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie, al is de achterstand op de onderkant van de middenmoot nog aanzienlijk.

De cijfers van Joël Zwarts in dienst van FC Dordrecht.

“Dit is een competitie waarin je moet strijden en ik merk dat ik sterker en fitter ben geworden. De doelpuntjes kwamen er langzaam bij. Ik was gewend geraakt aan het team en het team aan mij. Als dat eenmaal gaat lopen, kan ik aan de lopende band gaan scoren. Deze wedstrijden zijn zwaarder, vergen meer energie van je”, vertelt Zwarts over zijn eerste indrukken van de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste seizoenshelft behoorde hij in principe tot de selectie van Jong Feyenoord. Het verhaal van het beloftenteam van de Rotterdammers is bekend: Jong Feyenoord speelt in de afgesloten beloftencompetitie en heeft geen plaats in de zogenaamde voetbalpiramide. In deze competitie wordt er niet wekelijks gespeeld en dat vormde voor Zwarts de voornaamste reden om in te gaan op de aanbieding van Dordrecht.

“Bij Jong Feyenoord speelde ik wel wedstrijden, maar niet heel veel. Het is voor mij belangrijk om veel minuten te maken en hier speel ik wekelijks. Uiteindelijk wil ik het eerste van Feyenoord halen, daarvoor moet ik aan spelen toekomen en me ontwikkelen. Als ik deze ervaring eerder had gehad, was ik al verder geweest. Je draagt het met je mee, je weet hoe het in zijn werk gaat en je kan er bijvoorbeeld op een training bij Feyenoord 1 weer gebruik van maken”, stelt de jonge aanvaller. Bij Feyenoord mocht hij voor de winterstop al eens aan het grote werk ruiken. Tijdens de blessure van Nicolai Jörgensen trainde Zwarts twee maanden met de eerste selectie mee. “Dan zie je wel echt wat er voor nodig is om daar te kunnen spelen. Als je met jongens als Robin van Persie en Steven Berghuis op het veld staat, word je daar zeker beter van. Natuurlijk heb je moeite met het niveau, omdat het hoger ligt. Je speelt met spelers die dagelijks met elkaar trainen, maar ook in de Eredivisie, Europees of zelfs op WK’s hebben gespeeld.”

Tijdens zijn officieuze debuut in Feyenoord 1 in het benefietduel met ADO Den Haag in de achtervolging bij Thijs Timmermans (tegenwoordig ook Dordrecht).

“Van Persie is een type dat graag helpt, iemand die spelers kan begeleiden. Ik had een beetje moeite aan te haken bij het niveau en uiteindelijk heeft hij me uitgelegd welke stapjes ik moest ondernemen. Toen ik dat ging doen, zag ik dat ik er steeds beter inkwam en beter ging trainen. Het is absoluut geweldig om met hem samen te werken. Hij heeft gewoon bijna nooit een verkeerde aanname, een foute pass of een foute keuze. Dat is gewoon bizar, niet normaal.” In december behoorde Zwarts tweemaal tot de wedstrijdselectie van Feyenoord. Tijdens de competitiewedstrijden tegen FC Emmen (1-4 zege) en Fortuna Sittard (0-2 nederlaag) bleef de aanvaller negentig minuten op de bank, terwijl hij vorig seizoen in het benefietduel met ADO Den Haag (4-0 zege, één assist) al zijn officieuze debuut maakte. Zwarts kan zich nog scherp voor de geest halen hoe hij te horen kreeg dat hij met de hoofdmacht van Feyenoord mee mocht reizen naar Drenthe voor het uitduel met FC Emmen.

“Ik stond met Jong Feyenoord op het trainingsveld toen er naar Varkenoord gebeld werd, waarna er iemand naar het veld kwam lopen. Ik werd van het veld gehaald en moest me klaarmaken om met de bus mee naar Emmen te gaan. Daar schrok ik wel een beetje van, maar tegelijkertijd had ik ook geen tijd om er verder over na te denken”, zegt Zwarts met een glimlach. Feyenoord haalde hem in de zomer van 2017 weg bij Excelsior. Op jonge leeftijd had Zwarts al de kans om aan de slag te gaan in Rotterdam-Zuid, maar hij verkoos Sparta Rotterdam destijds boven Feyenoord, Ajax, Excelsior, PEC Zwolle en ADO Den Haag. De keuze voor de Spangenaren bleek achteraf niet de juiste, waarna hij via de amateurs van Nieuwerkerk in de jeugdopleiding van Excelsior terechtkwam. “Het liefst had ik gelijk bij Feyenoord willen spelen, wie weet waar ik dan nu was geweest. Misschien had ik dan ook al in het eerste gestaan.”

Zwarts (rechts) in januari 2017 met de selectie van Excelsior op trainingskamp in Portugal.

Toch was het voor Zwarts geen vanzelfsprekende keuze toen Feyenoord ruim anderhalf jaar geleden bij hem aanklopte. “Ik had de kans om in het eerste van Excelsior te spelen en een contract te tekenen. Bij Feyenoord zou ik in de Onder-19 terechtkomen, maar ik wist dat als Feyenoord kampioen werd, we in de Youth League zouden gaan spelen. Dat wilde ik graag, dus daarom heb ik voor Feyenoord gekozen.” Feyenoord overleefde een groep met Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli, waarna de Rotterdammers in de achtste finale hun Waterloo vonden tegen Chelsea. “Dat was een schitterend podium om jezelf te laten zien. Ik speelde daar tegen spelers als Callum Hudson-Odoi, Phil Foden en Brahim Diaz, dan weet je het wel. We lieten in de Youth League bij vlagen gruwelijke dingen zien, met bijvoorbeeld iemand als Orkun Kökcü in het elftal. Ik zag daar al wel dat hij een hele grote speler zou worden, die het kon maken in het eerste. Dat zie je nu ook in de Eredivisie, het is voor mij geen verrassing dat hij zo presteert.”

Zwarts onderhoudt een bijzondere band met Eljero Elia, die hij via social media leerde kennen. “Buiten het voetbal ga ik ook met hem om. Nu woont hij natuurlijk in Turkije, maar als hij in Nederland is, spreken we geregeld af. Hij is bezig met muziek en zit geregeld in de studio, dus dan ga ik met hem mee. Hij heeft een eigen lounge in Den Haag (de Callisto Lounge, red.), dus daar nodigt hij me ook weleens uit. Eljero is een soort mentor. Hij is al 32, heeft veel meegemaakt en weet waar het om draait, wat de mooie en de lelijke kanten zijn. Daar leer ik heel veel van.” Toen Zwarts naar Dordrecht verkaste, sloot hij een deal met Elia: in de Keuken Kampioen Divisie zou hij minimaal tot acht doelpunten komen. “Dat wordt nu misschien lastig door mijn blessure. Ik belde hem en zei: ik weet niet of ik het nog ga halen. Hij zei: ‘Bro, maakt niet uit. Het gaat om gezondheid, dat je goed herstelt en revalideert’. Toen dacht ik: ja, dat is ook zo. Dan zie je ook weer hoe hij er naar kijkt en hoe hij is. Ik zie hem eigenlijk als een grote broer.”

"De Youth League was een schitterend podium om jezelf te laten zien. Ik speelde daar tegen spelers als Callum Hudson-Odoi, Phil Foden en Brahim Diaz, dan weet je het wel."

Een andere topvoetballer met wie Zwarts geregeld contact heeft, is Romelu Lukaku. De twee kwamen in contact toen de spits van Manchester United een video van Zwarts voorbij zag komen. “Hij zei dat ik ook een grote speler kan worden en een mooie carrière kan neerzetten. Sindsdien hebben we contact met elkaar gehouden, ik kan hem altijd bellen of appen als er iets is of tips nodig heb. Hij helpt me altijd, dat is mooi. Ik heb hem ook wel even gebeld na die Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, waarin hij twee keer scoorde. Het is mooi om contact te mogen hebben met zo’n grote speler. Hij heeft een mooi karakter en ik kan veel van hem leren. Als je naar zijn fysieke kwaliteiten kijkt, dat is niet normaal. Hij is gewoon drie koppen groter en twee keer breder dan ik.”

Met de lessen van Elia en Lukaku werkt Zwarts momenteel aan het ultieme doel: een doorbraak in het eerste elftal van Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam-Zuid loopt komende zomer af, al heeft de club een optie om die aflopende verbintenis te verlengen. “Waarschijnlijk wordt die optie wel gelicht en dan zien we wel wat er gaat gebeuren, dat hangt van de plannen van de club af. Er is al een datum gepland om over mijn toekomst te praten en ik merk zeker dat Feyenoord mij nog in de gaten houdt, sommige trainers komen af en toe een wedstrijd kijken. Je krijgt feedback en als ik bij Feyenoord kom, weten ze wel wat ik heb gedaan en hoe ik heb gespeeld. Om het laatste stapje te zetten naar Feyenoord 1 of een andere Eredivisie-club, is deze huurperiode belangrijk. Om die reden denk ik dat ik op de goede weg ben, dit is echt goed voor mij. Ik beschouw dit zeker niet als een stapje terug, maar eerder als een opstap naar iets mooiers.”

Naam: Joël Zwarts

Geboortedatum: 26 april 1999

Club: FC Dordrecht (gehuurd van Feyenoord)

Positie: aanvaller

Sterke punten: balvast, aanname, dribbel, inzicht, scorend vermogen, snelheid