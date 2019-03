David Alaba hint naar Premier League: ‘Als kind was ik fan van die club’

David Alaba kwam in 2008 op zestienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Bayern München terecht. De Oostenrijkse vleugelverdediger annex middenvelder ontwikkelde zich in Beieren razendsnel en heeft inmiddels al 335 wedstrijden voor der Rekordmeister achter zijn naam staan. Het huidige contract van Alaba loopt nog tot medio 2021 en hij sluit niet uit dat hij daarna toe is aan een nieuwe uitdaging.

“Ik kan me best voorstellen dat ik iets anders probeer, maar ik voel me enorm op mijn gemak bij Bayern München. Ieder jaar zijn er nieuwe uitdagingen en doelen, de druk is bij deze club altijd aanwezig. Ik ben gelukkig in München, maar ik zie mezelf best iets anders proberen. Spanje, Engeland”, geeft Alaba te kennen in een interview met BILD. De Oostenrijker werd eerder al in verband gebracht met een vertrek bij Bayern.

“In Spanje zouden het de twee topclubs zijn, denk ik. Real Madrid of Barcelona. Een van de Engelse topclubs lijkt me ook wel wat”, vervolgt de vleugelverdediger annex middenvelder. Alaba hint vervolgens naar een dienstverband bij Arsenal, wat als kind de club van zijn dromen was. “Als kind was ik fan van Arsenal, dat klopt. Op de een of andere manier blijf je dat dan toch je hele leven.”

Alaba, die zich deze week met een spierblessure afmeldde bij de nationale ploeg van Oostenrijk, speelde dit seizoen tot dusver 34 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 5 assists. De 26-jarige vleugelverdediger annex middenvelder, zesvoudig Oostenrijks voetballer van het jaar, won in dienst van Bayern München onder meer de Champions League, het WK voor clubteams, zeven keer de landstitel en vier keer de DFB Pokal.