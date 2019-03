Eden Hazard lacht: ‘Thibaut Courtois wil me nadoen en dan gaat het fout’

België startte donderdagavond uitstekend aan de kwalificatiecampagne voor het EK van volgend jaar zomer. Het team van Roberto Martinez zegevierde in het Koning Boudewijnstadion met 3-1 over Rusland. Eden Hazard was met twee treffers de grote man en zorgde er mede voor dat de flater van Thibaut Courtois geen fatale gevolgen had. De beelden van de falende doelman gingen meteen heel de wereld over.

Een halve minuut na de 1-0 van Youri Tielemans liet Courtois, die ogenschijnlijk zijn basisplek bij Real Madrid is kwijtgeraakt, zich in zijn eigen zestienmetergebied van de bal zetten en tekende Denis Cheryshev voor de 1-1. Hazard benutte vlak voor rust een strafschop en zette in de slotfase de 3-1 op het scorebord. “Courtois kijkt misschien wat te veel naar mij. Hij wil me nadoen, maar dan gaat het fout. Hij is te groot en dus kan hij ook niet dribbelen”, vertelde de sterspeler van de Rode Duivels lachend.

“Nee, geen probleem: dat kan gebeuren. We maken ons geen zorgen over Thibaut.” Courtois maakte naar eigen zeggen niet veel fouten in zijn loopbaan. “Dus als je er eentje maakt ben je natuurlijk niet blij en hoop je dat je de wedstrijd alsnog wint. Dus ben ik tevreden. Ik ben ook tevreden met de wedstrijd die ik daarna heb gespeeld. Ik bleef kalm, daar ben ik blij mee.”

Courtois blikte terug op het bewuste moment. “Ik wilde naar Toby Alderweireld passen, maar toen dat niet meer kon aarzelde ik een beetje tijdens de actie. De spits duwde me wat. Het is geen fout, maar ik ben een beetje uit evenwicht. Ik mis en het is een goal. Jammer, maar dat is soms het leven van een doelman.” Hazard en Courtois waren zodoende de twee uitschieters, in positieve en negatieve zin. “Hazard is zo mooi om naar te kijken en bovendien is zijn inbreng ongelooflijk. We speelden als een team vanavond en iedereen werkte hard. En die fout van Thibaut. Dat kan gebeuren, dat is voetbal. Maar ik ben erg blij met de collectieve prestatie”, verzekerde Martinez op zijn beurt.