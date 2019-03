‘In eerste instantie schrok Marc Overmars, maar ik ben hem heel dankbaar’

Ajax kondigde dinsdag het zomerse vertrek van Alfred Schreuder naar TSG Hoffenheim aan. De rechterhand van Erik ten Hag is akkoord gegaan met een contract voor drie seizoenen, terwijl de Bundesliga-club een bedrag van bijna een miljoen euro overmaakt naar Amsterdam. Aan het begin van de maand concretiseerde Hoffenheim de interesse in de 45-jarige Nederlander, die in het verleden al als assistent-trainer bij de club werkzaam was en vanaf 1 juli het takenpakket van de naar RB Leipzig vertrekkende Julian Nagelsmann overneemt.

“Ik heb eigenlijk niet heel lang hoeven nadenken, omdat ik voelde dat dit een geweldige kans is. De Bundesliga is geweldig. Ik ken de club, de filosofie, werkwijze en ambitie en die passen allemaal bij mij”, vertelt Schreuder in De Telegraaf over zijn naderende overstap naar Duitsland. “Ze willen jonge jongens inpassen en werken met een mix van jeugd en ervaring. Het is een beetje het Ajax van Duitsland. De switch om offensief te spelen hebben ze met Nagelsmann en eerder met Ralf Rangnick gemaakt.”

“Dat ze me naar Ajax lieten vertrekken was, omdat ze wisten dat het een wens van me was om hier te werken. En nu komen ze terug, omdat ze denken dat ik de lijn van Nagelsmann kan voortzetten. Dat is een mooi compliment.” De interesse van Hoffenheim was al enkele maanden bekend, maar toch kwam het in Amsterdam hard aan toen de Duitsers concreet werden. “In eerste instantie schrok Marc Overmars. Maar ik ben heel dankbaar hoe hij zich naar Hoffenheim toe heeft opgesteld. Marc weet als geen ander dat je het er niet snel uit krijgt als iets in iemands kop zit”, vervolgt Schreuder.

“Het is een grote uitdaging dat ik het nu als hoofdtrainer mag laten zien.” Schreuder weet niet hoe groot de kans is dat hij ooit weer eens terugkeert bij Ajax, als hoofdtrainer. “Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar we gaan op een mooie manier uit elkaar met begrip aan beide zijden.”