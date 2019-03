Dirk Kuyt: ‘Een schutter nam de spelersbus van ons elftal onder vuur’

De gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland en maandag in Utrecht, raken ook Dirk Kuyt. De oud-international en trainer van Feyenoord Onder-19 benadrukt dinsdag in zijn column in De Telegraaf dat ervaring met andere culturen en geloven gedurende zijn loopbaan ‘een van de mooiste dingen is die hij in al die jaren heeft meegekregen’. “En mijn respect daarvoor.”

“Als Katwijkse jongen ben ik opgegroeid in mijn eigen omgeving en als ik eerlijk ben heb ik tot mijn achttiende jaar, toen mijn carrière begon, niet veel buiten Katwijk gezien.” Kuyt is geen fan van camera’s in de kleedkamer. “Maar na eerst de verschrikkelijke aanslag in Christchurch en gisteren het verschrikkelijke nieuws in Utrecht zou ik, bij Feyenoord in de bovenbouw van de jeugdopleiding, best voor een dag die kleedkamer willen laten zien”, benadrukt de oud-aanvaller.

“Je krijgt dan het beeld van een kleedkamer waar het niet uitmaakt of je donker of blank bent, christen of moslim bent of helemaal niet gelooft. Een kleedkamer waar we respect hebben voor elkaar en waar we op momenten dat we elkaar nodig hebben er voor elkaar zijn en ook voor elkaar door het vuur gaan”, somt Kuyt op. “Misschien is het makkelijker gezegd dan gedaan, maar wat zou het mooi zijn als we ook in de grote wereld op die manier voor elkaar door het vuur gaan. Of je nou gelovig bent of niet, donker of blank.”

“Laten we met elkaar de strijd aan gaan tegen iedereen die een aanslag pleegt op onze samenleving.” Kuyt kreeg in Turkije te maken met een heel ander geloof en een andere cultuur en heeft daar veel respect en waardering voor gekregen. “De kleedkamer van Fenerbahçe was in dat opzicht net als de kleedkamer van Feyenoord Onder-19. Bij Fenerbahçe maakten we het helaas ook mee dat er een schietincident was. Een schutter nam de spelersbus van ons elftal onder vuur. Het had een grote impact op de groep.”

Het bracht op dat moment ook de mensen dichter bij elkaar. “Dan voel je dat je een echt team bent en alles om je heen wegvalt.” Kuyt begon zijn professionele loopbaan in Utrecht. “Dat de gebeurtenissen van gisteren plaatshadden in de stad, waar ik mijn profcarrière begon en waar ik vijf jaar lang speelde en zoveel herinneringen aan heb, zorgt ervoor dat het me extra raakt. Ik voel mee met de mensen in Utrecht.”