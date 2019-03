‘Ik geloof helemaal niets van dat bod van twaalf miljoen euro op St. Juste’

Jan Everse gelooft niet dat Feyenoord in januari daadwerkelijk een bod van twaalf miljoen euro op Jeremiah St. Juste heeft geweigerd. Technisch directeur Martin van Geel deed die bewering zondag bij De Tafel van Kees, zonder bekend te maken welke club het bod uitbracht. Als het bod daadwerkelijk is uitgebracht, snapt Everse niet waarom Feyenoord 'nee' zei.

"Als je dat niet accepteert, ben je niet geschikt voor die functie", concludeert de voormalig linksback van Feyenoord bij RTV Rijnmond. "Wat denkt hij dan voor St. Juste te krijgen? Net zoveel als Ajax voor Davinson Sánchez heeft gekregen: ruim veertig miljoen euro? Dat krijg je als Feyenoord niet. Feyenoord krijgt nooit de Ajax-prijzen."

"Ik geloof helemaal niets van dat bod", voegt de clubloze trainer eraan toe. "Ik geloof niet dat er twaalf miljoen geboden is. Misschien heeft er een keer een zaakwaarnemer gezegd dat Zenit Sint-Petersburg twaalf miljoen euro over heeft voor een back en heeft hij gevraagd of St. Juste misschien een mogelijkheid is. Maar nee zeggen tegen een concreet bod van twaalf miljoen? Tja..."

In het praatprogramma FC Rijnmond van de regionale zender zegt verslaggever Dennis van Eersel overigens dat Van Geel niet op de schopstoel zit. Ondanks dat er vanuit de achterban kritiek klinkt op het functioneren van de directeur, wordt hij intern 'heel erg' gesteund. Desondanks volgt de Raad van Commissarissen de kritiek wel en zou de situatie onhoudbaar kunnen worden, als de kritiek 'overslaat binnen de club'. "Je weet hoe het werkt in de voetballerij. Dan wordt het iets wat niet te keren en tegen te houden is."