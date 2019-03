‘Er stond een helikopter klaar voor Bale en we probeerden hem over te halen’

David Moyes werd in de zomer van 2013 bij Manchester United aangesteld als de opvolger van Sir Alex Ferguson. In zijn kielzog hadden verschillende topspelers naar the Red Devils moeten komen, maar het bleef uiteindelijk alleen bij de zomerse komst van Marouane Fellaini. Moyes vertelt tegenover beIN Sports dat Manchester United er in die zomer alles aan deed om verschillende topspelers aan te trekken.

Een van de spelers voor wie Manchester United nadrukkelijk in de markt was, was Gareth Bale. De Welshman werd in 2013 uiteindelijk door Real Madrid voor 101 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. “Fellaini had onderdeel moeten zijn van een groep versterkingen. We hadden tot het einde van de transferwindow het idee dat we een kans hadden op het vastleggen van Bale”, geeft Moyes te kennen. “We hadden de hoop dat we Real Madrid uit zijn hoofd konden praten, omdat de onderhandelingen al in een gevorderd stadium waren.”

“We boden meer geld en probeerden hem te verleiden. Er stond een helikopter klaar voor Bale en we probeerden hem op die manier over te halen. Cesc Fàbregas was ook dicht bij een transfer naar Manchester United, ik heb zelfs met hem gesproken. Zo werkt het nu eenmaal in het voetbalmanagement, soms heb je pech”, vervolgt de Schotse oefenmeester. Na een teleurstellend seizoen werd hij in april 2014 ontslagen bij Manchester United.

“Gedurende het seizoen sprak ik met Toni Kroos. We waren het erover eens geworden dat hij naar Manchester United zou komen, nog voordat hij naar Real Madrid ging. Doordat ik mijn baan tijdens het seizoen verloor, is hij ergens anders naartoe gegaan”, besluit Moyes, die na het ontslag bij West Ham United in mei 2018 zonder club zit. Real Madrid nam Kroos uiteindelijk in de zomer van 2014 voor een bedrag van 25 miljoen euro over van Bayern München.