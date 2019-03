Davy Klaassen en consorten laten Peter Bosz teleurgesteld achter

Werder Bremen heeft de goede reeks in het nieuwe kalenderjaar ook zondagmiddag doorgezet. Het team van Florian Kohfeldt zegevierde met 1-3 over het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en stijgt naar de achtste plaats in de Bundesliga. Werder verloor in 2019 nog geen enkel competitieduel: vier zeges en vijf remises. Bayer, dat de laatste twee duels had gewonnen, blijft zesde, met slechts drie punten meer dan Werder.

Van een Leverkusener Chancenfestival was in de eerste helft geen sprake, ondanks volop balbezit voor de thuisploeg, maar het team van Bosz was via Kevin Volland en Leon Bailey toch dicht bij een goal. Werder was echter efficiënt in de eerste 45 minuten, ook omdat de Bayer-defensie niet goed omsprong met de omschakeling. Na dertien minuten was het raak: na een splijtende pass van Maximilian Eggestein was het Max Kruse die het leer in de hoek achter Lukas Hradecky mikte.

Een uitstekende counteraanval leidde de 0-2 in, na 37 minuten spelen. Kruse behield het overzicht en bediende Milot Rashica, die het leer via het onderlichaam van Hradecky tegen de touwen schoot. Bosz nam in de rust geen halve maatregelen: Karim Bellarabi en Charles Aranguiz bleven in de kleedkamer achter, ten faveure van Kai Havertz en Paulinho. Daarmee liet Bosz duidelijk blijken dat hij aanvallende intenties na rust had.

Bayer slaagde er echter niet in om een thuisnederlaag te voorkomen en ontsnapte in de 59e minuut zelfs aan de 0-3, toen het aluminium niet meewerkte aan een doelpunt van Nuri Sahin uit een vrije trap. Ofschoon Werder een aansluitingstreffer verdiende, viel deze pas een kwartier voor tijd. Bailey schoot het leer uit een vrije trap schitterend in de bovenhoek: 1-2. Tot meer was Bayer echter niet in staat, ook niet na de inbreng van Mitchell Weiser. Davy Klaassen werd vijf minuten voor tijd vervangen door Sebastian Langkamp en zag vanaf de bank hoe Kruse diep in de extra tijd de eindstand bepaalde.