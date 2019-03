Hans Kraay jr. diep onder de indruk: ‘Net als Van Persie, dat is niet normaal’

Alexander Isak heeft het naar zijn zin bij Willem II. De aanvaller geldt als een van de grootste talenten uit Zweden en hoopt momenteel bij de Tilburgse formatie zich verder te ontwikkelen. De huurling van Borussia Dortmund wordt in eigen land regelmatig vergeleken met Zlatan Ibrahimovic. "De vergelijking is geen onzin, maar ik hecht er niet zo veel waarde aan", stelt Isak.

“Ik richt de focus vooral op mijn eigen spel. Met wie de mensen mij willen vergelijken, is niet mijn zaak”, vervolgt hij in gesprek met FOX Sports. De aanvaller was zaterdagavond beslissend voor Willem II door het winnende doelpunt te maken tegen Feyenoord (2-3). Op 5 mei keert de club terug in De Kuip voor de bekerfinale tegen Ajax.

"Ik heb er veel over gehoord. Het is een geweldig stadion, er zijn veel supporters en er hangt een goede sfeer. We doen het goed in de competitie, we staan in de bekerfinale en zelf speel ik iedere wedstrijd. Ik ontwikkel me als speler en daarom ben ik ook hier naartoe gekomen. Ik kreeg deze kans in Nederland en het voelde goed. Daarom ben ik hier."

Hans Kraay jr. is onder de indruk van de negentienjarige aanvaller, zo laat hij weten bij De Tafel van Kees van FOX Sports. “Tijdens de warming-up stond ik te kijken toen ze flankballen voor de goal aan het gooien waren. Hoe hij ze op z'n Van Persies op tachtig procent in de kruising duwt, dat is niet normaal. Hij laat bij de 2-3 zien dat hij verschrikkelijk goed kan voetballen.”