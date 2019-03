‘Zidane vertelde me dat ik zou spelen en dat ik ervan zou genieten’

Real Madrid mocht Zinédine Zidane eerder deze week terug verwelkomen als trainer en zaterdag werd het eerste duel onder leiding van de teruggekeerde Fransman gewonnen. De opvolger van Santiago Solari koos ervoor oude getrouwen als Marcelo, Isco en Keylor Navas weer in de basis te zetten en die beslissing pakte goed uit in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Celta de Vigo. Dani Ceballos, die zelf als invaller binnen de lijnen kwam, denkt dat het een goede zet is geweest om Zidane terug te halen.

“Het lijkt erop dat de verandering van trainer heeft gewerkt. Het goede gevoel is weer terug en we hebben drie punten gepakt, dat is het allerbelangrijkste. Deze punten waren erg belangrijk om die goede dynamiek weer op gang te krijgen”, reageerde hij na het duel in gesprek met AS. “Het doel voor de rest van het seizoen is duidelijk. We hebben nog tien wedstrijden te gaan en we moeten daarin steeds de drie punten pakken.”

Isco en Bale kwamen onder Solari minder aan spelen toe, maar waren tegen Celta juist de twee doelpuntenmakers: “Zij zijn natuurlijk twee sleutelspelers voor ons en ze moeten zich belangrijk voelen, net zoals de rest van de spelers in het team. Je moet de keuzes van de trainer respecteren en we moeten zorgen dat we er de rest van het seizoen staan”, zegt de middenvelder daarover

Zidane deed afgelopen seizoen niet vaak een beroep op Ceballos, maar de Spanjaard is er zelf van overtuigd dat de terugkeer van de trainer geen slechte zaak voor hem hoeft te zijn: “Hij heeft me vanaf het eerste moment vertrouwen gegeven en ik was de eerste wissel op een belangrijk moment toen het nog 1-0 stond. Hij zei tegen mij dat ik zou spelen en dat ik ervan zou genieten en dat klopte ook. Ik voelde me helemaal op mijn gemak.”