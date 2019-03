Veldwijk was uit op gele kaart: ‘Youri Loen kwam zelfs naar me toe’

Lars Veldwijk heeft vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Almere City (1-3) geprobeerd om een gele kaart te pakken, zodat hij geschorst zou zijn voor de eerstvolgende wedstrijd van Sparta Rotterdam in de Keuken Kampioen Divisie. De spits is opgeroepen voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika en mist daardoor het duel met NEC. Ook Abdou Harroui en Deroy Duarte missen de confrontatie met de Nijmegenaren door interlandverplichtingen. Net als Veldwijk staat ook Duarte op scherp en trainer Henk Fraser had graag gezien dat het tweetal met geel van het veld was gestapt.

Veldwijk beaamt dat hij graag een gele kaart had ontvangen, zodat hij na de interlandperiode niet meer op scherp zou staan. “Ja, ik weet niet of je Appie, Deroy en mij hebt gezien? Zelfs ik maak een overtreding op Youri Loen en die komt zelfs naar me toe: 'Wat doe je nou?' Ik zei: 'Sorry, ik sta op vier gele kaarten.' Alleen omdat ik net in het veld stond gaf de scheidsrechter 'm niet”, aldus de spits tegenover FOX Sports. “Als ik terugkom moet ik nog steeds op safe spelen.”

Veldwijk dacht er niet aan om een gele kaart te pakken door zijn shirt uit te trekken. “Dan krijg je zo’n Ramos-ding en worden we voor twee of drie wedstrijden geschorst”, aldus Veldwijk, die naar eigen zeggen weinig overeenkomsten heeft met Sergio Ramos. “Zijn bankrekening ook niet.”

Fraser was enigszins teleurgesteld dat Duarte en Veldwijk onbestraft bleven. "Wij hebben gewoon veel te nette en correcte jongens. Ik denk ook dat de scheidsrechters ervan op de hoogte waren. Je loopt daarnaast het risico dat je net als Sergio Ramos (in de Champions League, red.) twee duels schorsing aan je broek krijgt. Maar geloof me: ik had een gele kaart gepakt, honderd procent. Maar ik ben blij dat zij anders in het leven staan", grapte de coach.