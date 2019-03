Real Madrid kan zaterdagmiddag volkomen dieptepunt in Bernabéu bereiken

Real Madrid wacht al bijna zes weken op een overwinning voor eigen publiek: sinds de 3-0 zege op Deportivo Alavés op 3 februari viel er voor de eigen fans in het Santiago Bernabéu maar weinig te genieten. Celta de Vigo is bezig aan een desastreuze reeks in het nieuwe kalenderjaar: in de tien ontmoetingen in LaLiga werden slechts vier punten gepakt. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zaterdagmiddag vanaf 16.15 uur.

O Real Madrid verloor niet één van zijn laatste negen wedstrijden tegen Celta de Vigo in LaLiga: acht overwinningen, een remise en gemiddeld 3.9 doelpunten per wedstrijd.

O Real Madrid won elk van zijn zes laatste wedstrijden in eigen huis tegen Celta de Vigo in LaLiga, na de twee voorgaande thuisduels met de Galiciërs te hebben verloren. De hoofdstedelingen scoorden in elk van de laatste 26 thuiswedstrijden tegen Celta, sinds een doelpuntloos gelijkspel in maart 1977: 0-0.

O Celta de Vigo stapte in niet één van de laatste zes uitduels in LaLiga als winnaar van het veld: een remise, vijf nederlagen. In de laatste twee uitwedstrijden kwam de club uit Vigo niet eens tot scoren.

O Real Madrid verloor elk van de laatste vier officiële thuisduels: Girona (1-2), Barcelona (0-3), Barcelona (0-1) en Ajax (1-4). De Spaanse topclub verloor in de clubgeschiedenis nog nooit vijf opeenvolgende thuiswedstrijden in alle competities.

O De laatste vier uitdoelpunten van Celta de Vigo in LaLiga vonden in de eerste achttien minuten van een wedstrijd plaats. Negen van de tien voorgaande uitdoelpunten in de competitie vonden juist in de tweede helft plaats.

O Celta de Vigo kreeg tegen geen van enkele andere opponent in LaLiga meer doelpunten om de oren dan Real Madrid: 242.

O Brais Méndez was in de thuiswedstrijd van Celta de Vigo tegen Real Madrid, die met 2-4 verloren ging, bij beide doelpunten betrokken: een doelpunt, een assist.

O Gareth Bale was goed voor vier doelpunten in zijn laatste drie competitiewedstrijden tegen Celta de Vigo. Die treffers kwamen evenredig in beide ontmoetingen van afgelopen seizoen tot stand.

O Celta de Vigo is de favoriete tegenstander van Toni Kroos in LaLiga. De middenvelder maakte vier doelpunten namens Real Madrid tegen de Galiciërs, twee keer zo veel als tegen welke opponent dan ook in competitieverband.

O Fran Escribá, de trainer van Celta de Vigo, won niet één van zijn zeven confrontaties met Real Madrid in competitieverband: een remise, zes nederlagen. Het gelijkspel, in dienst van Villarreal (1-1), was in zijn laatste visite aan het Santiago Bernabéu, in september 2016.