Lyon wil meewerken aan transfer naar PSG: ‘Daar zou ik trots op zijn’

Paris Saint-Germain kan werk gaan maken van de komst van Tanguy Ndombele. De middenvelder maakte woensdagavond indruk tijdens het treffen van zijn club Olympique Lyon met Barcelona en wordt gelinkt aan Engelse topclubs. Voorzitter Jean-Michel Aulas lijkt echter liever zaken te doen binnen Frankrijk, waar PSG de situatie van Ndombele nauwlettend in de gaten houdt. "Als PSG hem wil kopen, zal dat geen probleem zijn."

Aulas erkent dat grote transfers van belang zijn voor een club als Lyon. "Transfers zijn een terugkerende activiteit geworden voor een voetbalclub, terwijl dit in het verleden zeker niet zo prominent was", vertelt de voorzitter, die Ndombele dreigt te verliezen. "Er is geen ongezonde relatie met het PSG-bestuur. Nasser Al Khelaifi is een loyale en briljante man die ik bewonder", zegt hij in gesprek met le Revenu.

Toch ziet Aulas dat de financiële verhoudingen steeds oneerlijker worden. "Met PSG en Manchester City is er een vorm van oneerlijke concurrentie aangebroken en ik zou graag zien dat de bepalende instellingen iets doen om de rechtvaardigheid te behouden. Voetbalclubs moeten in handen blijven van particuliere beleggers. Ik ben geen voorstander van staatsfondsen die de controle over een voetbalclub nemen", erkent de Fransman.

De 22-jarige Ndombele is dus het volgende transferdoelwit in het shirt van Olympique Lyon. Hij is pas bezig aan zijn tweede seizoen bij de Franse topclub, dat hem afgelopen zomer voor acht miljoen euro definitief overnam van Amiens. "Het zou geen probleem zijn. Ik zou er trots op zijn", zegt Aulas over de eventuele transfer naar Parijs.