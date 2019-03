Real Madrid bevestigt deal met FC Porto en betaalt vijftig miljoen euro

Real Madrid versterkt zich komende zomer met Éder Militão, zo laat de club donderdag via de officiële kanalen weten. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2025. De Koninklijke de volledige afkoopsom van vijftig miljoen euro aan Porto voor de 21-jarige verdediger, zo meldt de Portugese topclub.

Militão onderging woensdagavond met succes een medische keuring bij de Koninklijke. Nadien werden de formaliteiten afgerond en tekende hij een zesjarig contract. De enkelvoudig Braziliaans international is pas bezig aan zijn eerste seizoen in Porto, waar zijn contract doorliep tot medio 2023. Afgelopen zomer werd hij voor een bedrag van twaalf miljoen euro overgenomen van São Paulo. Dit seizoen maakt hij af in Portugal, om vervolgens komende zomer aan te sluiten bij de selectie van Zinédine Zidane.

Zidane werd deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Santiago Solari. Bij zijn aanstelling heeft de Franse trainer aangedrongen op een verdedigende versterking. Militão was al langer in beeld bij de Spaanse grootmacht en stond ook op het lijstje van diverse Europese topclubs. De clubleiding van Real Madrid heeft snel gehandeld en Zidane met Militão zijn eerste versterking voor het nieuwe seizoen gegund.

Militão kan zowel centraal in de achterhoede als op de positie van rechtsback uit de voeten. Door zijn komst lijkt Jesús Vallejo komende zomer te gaan vertrekken. FC Porto houdt niet het volledige bedrag over aan de verkoop van Militão. De Portugese topclub is São Paulo een opleidingsvergoeding en doorverkooppercentage van tien procent schuldig. Hierdoor ontvangt de club bijna zeven miljoen euro.